V Brazílii počas pandémie rekordne stúpol počet rozvodov

Rio de Janeiro 22. januára (TASR) - Brazília zaznamenala v druhej polovici roka 2020 rekordný počet rozvodov. Vo štvrtok to oznámilo národné združenie notárov. Dôvodom je, že manželia sú v čase pandémie koronavírusu dlho spolu zavretí v domácnosti. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Najväčšia latinskoamerická krajina, ktorá zaznamenala po Spojených štátoch druhý najvyšší počet úmrtí na koronavírus na svete, zaregistrovala za posledných šesť mesiacov minulého roka 43.859 rozvodov. To je nárast o 15 percent v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2019 - a aj najvyšší počet od začiatku zaznamenávania rozvodov v roku 2007, uviedlo združenie notárov.



V októbri mala Brazília vôbec najvyšší zaznamenaný mesačný počet rozvodov, a to vyše 7600. Združenie dodalo, že celkový počet rozvodov za úplný rok 2020 bol nižší než v roku 2019, ale iba preto, že notári mali vlani v marci a čiastočne aj v apríli počas prvej vlny pandémie zatvorené.



Počty rozvodov však pravdepodobne zvýšila aj možnosť, ktorú notári zaviedli, a to registrácia rozvodov online. Pre partnerov je to ľahší spôsob oficiálne sa rozísť, vysvetlili notári.