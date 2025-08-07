< sekcia Zahraničie
V Brazílii poslanci blokujú Kongres pre väzbu Bolsonara
„Neodídeme, kým sa predsedovia oboch komôr nestretnú, aby vyriešili problém národnej suverenity,“ povedal Sóstenes Cavalcante.
Autor TASR
Rio de Janeiro 7. augusta (TASR) - Pravicoví poslanci a senátori uplynulé dva dni okupovali predsednícke pulty v oboch komorách brazílskeho Kongresu. Konali tak na protest proti domácemu väzeniu, ktoré bolo uvalené na bývalého prezidenta Jaira Bolsonara.
„Neodídeme, kým sa predsedovia oboch komôr nestretnú, aby vyriešili problém národnej suverenity,“ povedal Sóstenes Cavalcante, parlamentný líder Bolsonarovej pravicovej Liberálnej strany (PL).
Bolsonaro bol v pondelok na príkaz sudcu Najvyššieho súdu Alexaandreho de Moraesa umiestnený do domáceho väzenia pre porušenie súdnych obmedzení v prípade obvinení zo sprisahania, ktoré malo v roku 2022 viesť k pokusu o štátny prevrat.
Blokáda, ktorú v Kongrese zorganizovali Bolsonarovi stúpenci, sa začala v utorok večer a pokračovala aj v stredu, pričom poslanci sa striedali v blokovaní miest vyhradených pre parlamentných lídrov.
Niektorí si symbolicky prelepili ústa páskou, aby takto poukázali na údajnú vinu opozície.
Politici požadujú hlasovanie o impeachmente proti sudcovi de Moraes a tiež amnestiu pre tých, ktorí sa zúčastnili na vtrhnutí do vládnych budov v januári 2023.
Kým sa tak nestane, chcú zablokovať všetky hlasovania v Kongrese.
Po tom, čo Bolsonaro prehral voľby v Brazílii v roku 2022 so svojím ľavicovým rivalom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, jeho stúpenci, ktorí neakceptovali Lulovo víťazstvo, vtrhli 8. januára 2023 do budov Kongresu, Najvyššieho súdu a prezidentského paláca v Brazílii, pričom spôsobili rozsiahle škody.
Bolsonaro všetky obvinenia týkajúce sa pokusu o prevrat odmieta.
Predseda Poslaneckej snemovne Hugo Motta zrušil utorkové plenárne zasadnutie a ohlásil stretnutie lídrov parlamentných skupín. Líder Senátu Davi Alcolumbre kritizoval protest ako „svojvoľné presadzovanie vlastných pravidiel“ a označil tieto kroky za nekompatibilné s demokratickými princípmi.
Bolsonarovi právnici sa v stredu odvolali proti príkazu na domáce väzenie, ktoré mu bolo uložené začiatkom tohto týždňa, uviedla agentúra Reuters po nahliadnutí do tohto dokumentu.
