Zrútilo sa lietadlo so 62 ľuďmi na palube do obývanej časti mesta

Sao Paulo 9. augusta (TASR) - Lietadlo so 62 ľuďmi na palube sa v piatok zrútilo do mestskej štvrte v brazílskom štáte Sao Paulo, oznámila letecká spoločnosť i miestni hasiči. Bezprostredne nebol jasný počet mŕtvych a zranených, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Letecká spoločnosť VoePass vo vyhlásení potvrdila, že havarovalo lietadla smerujúce na medzinárodné letisko Guarulhos pri meste Sao Paulo. Na palube bolo spoločnosti 58 pasažierov a štyria členovia posádky. Vo vyhlásení neuviedla pričínu nehody.



Hasiči potvrdili, že lietadlo dopadlo do mesta Vinhedo, no neposkytli viac podrobností. Na miesto však už boli vyslané záchranné zložky.



Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na podujatí na juhu Brazílie uviedol, že sa zdá, že nehodu zrejme neprežil nikto v lietadle. Neuviedol však, ako túto informáciu nadobudol, upozorňuje AP. Prezident zároveň požiadal dav o minútu ticha.



Brazílska televízia GloboNews zverejnila zábery veľkej oblasti a stúpajúci dym zrejme z trupu lietadla. Na záberoch v pozadí vidieť aj domy. Na ďalších záberoch televízie vidieť, ako sa lietadlo rúti k zemi, pričom sa špirálovito točí.