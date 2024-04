V Brazílii sa prevrátil autobus, hlásia najmenej osem obetí

Sao Paulo 11. apríla (TASR) - Najmenej osem obetí a 23 zranených si vyžiadala nehoda autobusu na severovýchode Brazílie. Uviedli to miestne úrady, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Autobus s 34 osobami na palube smeroval z Rio de Janeira do turistami vyhľadávaného mesta Porto Seguro v brazílskom štáte Bahia. Približne o 4.00 h miestneho času však zišiel z cesty a prevrátil sa, informovala miestna polícia.



Brazílske úrady štátnu príslušnosť obetí nezverejnili. Dodali, že dvaja šoféri autobusu vyviazli z nehody bez zranení. Príčina nehody zatiaľ nebola známa.



Zranené osoby boli prevezené do neďalekej nemocnice a stav niektorých z nich bol vážny, píše agentúra Reuters.