V Brazílii zadržali ďalších päť osôb v kauze vraždy britského novinára

Rio de Janeiro 7. augusta (TASR) - Brazílska polícia v sobotu zatkla ďalších päť osôb v súvislosti s vraždou britského novinára Doma Phillipsa a brazílskeho antropológa Bruna Pereiru. Všetkých deviatich podozrivých, ktorí boli doteraz zadržaní, obviňuje z napojenia na sieť nezákonného rybolovu. TASR správu prevzala of agentúry AFP.



Vyšetrovanie júnovej vraždy Phillipsa a Pereiru podľa polície naznačuje, že jeden zo štyroch už zadržaných podozrivých je údajný priekupník s drogami, ktorý bol "šéfom ozbrojenej zločineckej skupiny zameranej na nelegálny rybolov v údolí Javari".



Päťdesiatsedemročný Phillips, pravidelný prispievateľ britského denníka The Guardian, a 41-ročný antropológ Pereira s vedeckým zameraním na juhoamerické indiánske kmene, sa stratili v údolí Javari v štáte Amazonas, ktorý sa nachádza na západe povodia Amazonky neďaleko hraníc Peru.



O týždeň neskôr sa našli osobné veci patriace tejto dvojici. Polícia ich objavila v blízkosti domu Amarilda da Costu de Oliveiru - rybára, ktorého svedkovia videli uháňať v člne rovnakým smerom ako Phillips a Pereira. Ten sa priznal k tomu, že nezvestných mužov zastrelil a pochoval v džungli, pričom políciu zobral na miesto, kde telá zakopal. Polícia v súvislosti so zmiznutím dvojice zadržala okrem de Oliveiru aj jeho brata Oseneya.



V odľahlom regióne, kde dvojica mužov zmizla, je najväčšia koncentrácia civilizáciou nedotknutých domorodých obyvateľov na svete. Okrem toho tam opakovane dochádza k prestrelkám medzi poľovníkmi, rybármi a príslušníkmi vládnych bezpečnostných zložiek. Vedie tadiaľ i hlavná trasa pre kokaín vyrobený na peruánskej strane štátnych hraníc, ktorý sa potom pašuje do Brazílie, aby zásoboval tamojšie mestá, alebo sa prepravoval do Európy.