V Brazílii zákonom obmedzili používanie smartfónov v školách

Sao Paulo 14. januára (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v pondelok podpísal zákon, ktorý obmedzuje používanie smartfónov v školách. Informovala o tom agentúra AP, ktorá dodala, že tento krok je v súlade s celosvetovým trendom, pokiaľ ide o používanie mobilov v školách.



Tento krok ovplyvní žiakov a študentov základných a stredných škôl v celej Brazílii od februára. Vedeniu škôl zákon poskytuje právny rámec na to, aby žiaci študenti používali takéto zariadenia iba v prípade núdze a nebezpečenstva, na vzdelávacie účely alebo ak je to nutné vzhľadom na ich prípadné postihnutie.



Popredný think-tank Fundacao Getulio Vargas vlani v máji informoval, že Brazília má viac smartfónov ako obyvateľov: na 258 miliónmi mobilných zariadení pripadá 203 miliónov Brazílčanov. Prieskumom trhu sa vlani zistilo, že Brazílčania strávia pri obrazovkách mobilov denne deväť hodín a 13 minút, čo je jedno z najvyšších čísel na svete.



Návrh zákona mal vzácnu podporu naprieč politickým spektrom, a to od spojencov ľavičiara Lulu po prívržencov jeho krajne pravicového oponenta, bývalého prezidenta Jaira Bolsonara.



Obmedzenie mobilov schvaľuje aj veľa rodičov a žiakov: z prieskumu zverejneného vlani v októbri vyplýva, že takmer dve tretiny respondentov podporujú zákaz používania smartfónov deťmi a tínedžermi v školách. Viac ako tri štvrtiny uviedli, že tieto zariadenia spôsobujú ich deťom viac škody ako úžitku.



Inštitúcie, vlády i rodičia už roky spájajú používanie smartfónov deťmi so šikanovaním, samovražednými myšlienkami, úzkosťou a stratou koncentrácie potrebnej na učenie.



Čína minulý rok pristúpila k obmedzeniu používania smartfónov deťmi, zatiaľ čo Francúzsko zaviedlo zákaz používania smartfónov v školách pre deti vo veku od šesť do 15 rokov. Podobné trendy badať aj v Spojených štátoch.



V správe, ktorú v septembri 2024 zverejnila Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, sa uvádza, že používanie mobilných zariadení v školách je zakázané v každej 4. krajine na svete.