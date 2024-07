V Británii beží volebná kampaň až do zatvorenia volebných miestností

Londýn 4. júla (TASR) - V Spojenom kráľovstve vo štvrtok občania hlasujú v predčasných parlamentných voľbách. Politici a ich stranícki aktivisti pokračujú v kampani a snažia sa k volebným urnám pritiahnuť čo najviac voličov, ktorých navštevujú v domácnostiach. Volebná kampaň v Spojenom kráľovstve pokračuje až do zatvorenia volebných miestností, Briti totiž vo svojej krajine nemajú moratórium, ktoré by vedenie kampane zakazovalo, vysvetľuje editor anglickej sekcie exportného servisu TASR Martin Clifford Styan.



V Británii je dovedna 650 volebných obvodov, z každého vzíde jeden poslanec. Víťazom je ten, kto dostane najviac hlasov.



V mnohých volebných obvodoch je vopred jasné, ktorá strana tam zvíťazí, a tak sa tam ani nevedie rozsiahla kampaň. Agitácia sa sústreďuje na miesta, kde je reálna šanca, že súčasná strana prehrá a bude zvolený poslanec z inej strany. Stranícki aktivisti tam oslovujú ľudí a snažia sa ich presvedčiť, aby šli voliť ich kandidáta.



Strany dokonca môžu mať k dispozícii zoznamy voličov. Aktivisti tak klopú na dvere obydlí a pýtajú sa ľudí, koho zamýšľajú voliť. Podporovateľov zároveň vyzývajú, aby do svojich okien alebo záhrad pre domami vyvesili plagáty strany. Aktivisti taktiež vyhotovujú zoznamy podporovateľov strán.



V deň volieb stoja pred volebnými miestnosťami zástupcovia strán, ktorí od voličov zisťujú ich čísla na volebných preukazoch. Na základe týchto čísel sa zisťuje, ktorí podporovatelia už hlasovali.



Popoludní a večer potom aktivisti navštevujú domácnosti ľudí, ktorí ešte nevolili, a povzbudzujú ich, aby šli k urnám. Potenciálnych voličov navštevujú až takmer do zatvorenia volebných miestností. V nerozhodnutých obvodoch totiž niekoľko desiatok hlasov môže znamenať rozdiel medzi víťazstvom a porážkou.



Favoritmi volieb sú opoziční labouristi. Podľa priemeru všetkých prieskumov uskutočnených počas siedmich dní do 3. júla mali 39-percentnú podporu, čo je však najmenej od začiatku kampane. Konzervatívci získali v prieskumoch 21 percent. Nasledovala pravicovo-populistická strana (Reform UK) so 16 percentami, centristickí Liberálni demokrati s 11 percentami a Zelení so šiestimi.