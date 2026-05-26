< sekcia Zahraničie
V Británii druhý deň po sebe padli májové teplotné rekordy
Pôvodný rekord 34,8 stupňa Celzia z pondelka, nameraný v botanickej záhrade Kew Gardens nachádzajúcej sa na juhozápade britskej metropoly Londýn, bol prekonaný na rovnakom mieste, pričom ortuť teplomera tentoraz vystúpila na 35,1 stupňa.
Autor TASR
Londýn/Dublin 26. mája (TASR) — Vo Veľkej Británii zaznamenali v utorok – druhý deň po sebe - najteplejší májový deň od začiatku meraní v roku 1884. Pôvodný rekord 34,8 stupňa Celzia z pondelka, nameraný v botanickej záhrade Kew Gardens nachádzajúcej sa na juhozápade britskej metropoly Londýn, bol prekonaný na rovnakom mieste, pričom ortuť teplomera tentoraz vystúpila na 35,1 stupňa. TASR o tom informuje na základe správ televízií Sky News a BBC.
Doterajšie májové maximum malo hodnotu 32,8 stupňa Celzia. Táto teplota bola nameraná v roku 1922 na dvoch miestach Veľkého Londýna a v roku 1944 v kúpeľnom meste Tunbridge Wells v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka.
Zároveň ide o najskoršie nameranie teploty 35 stupňov v Spojenom kráľovstve, predtým sa tak stalo 26. júna 1976.
Extrémne teplé počasie zasiahlo celé Spojené kráľovstvo aj v utorok. Absolútne najteplejší májový deň bol zaznamenaný takisto druhý deň po sebe vo Walese, keď teplota v Bute Park v Cardiffe dosiahla 32,9 stupňa.
Veľká Británia zaznamenala aj najteplejšiu májovú noc v histórii meteorologických meraní, keď teplota na stanici Kenley Airfield na juhu Londýna neklesla počas noci na utorok pod 21,3 stupňa Celzia. Britský meteorologický úrad Met Office potvrdil, že krajina tak už v máji zažila tropickú noc, počas ktorej minimálna teplota neklesla pod hranicu 20 stupňov.
V súvislosti s horúčavami sa od nedele v Anglicku utopili v jazerách štyria tínedžeri. Po jednom v grófstvach Lincolnshire a Warwickshire a dvaja v Yorkshire. Ďalšieho nezvestného chlapca, ktorí si išiel zaplávať do rieky, zase hľadá polícia v Lancashire.
Teplotné rekordy padli druhý deň po sebe aj v Írsku, kde na Medzinárodnom letisku Shannon v grófstve Clare namerali 30 stupňov Celzia, čím bol prekonaný pondelkový rekord 28,6 stupňa zaznamenaný na rovnakom mieste. Predchádzajúci májový teplotný rekord mal hodnotu 28,4 stupňa a bol zaznamenaný v roku 1997 v grófstve Kerry.
Pre veľké časti Anglicka platia do stredy oranžové (druhé najvyššie) výstrahy pred horúčavami.
Extrémne horúčavy v Británii a niektorých ďalších európskych krajinách spôsobil meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola (heat dome) nad západnou Európou, s ktorým sa tam dostal horúci vzduch z Maroka a ten je „uväznený“ v tlakovej výši. Tá stláča vzduch k zemskému povrchu, kde vytvorí akúsi pokrievku, ktorá bráni jeho výraznejšiemu premiešavaniu a príchodu zrážok.
Doterajšie májové maximum malo hodnotu 32,8 stupňa Celzia. Táto teplota bola nameraná v roku 1922 na dvoch miestach Veľkého Londýna a v roku 1944 v kúpeľnom meste Tunbridge Wells v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka.
Zároveň ide o najskoršie nameranie teploty 35 stupňov v Spojenom kráľovstve, predtým sa tak stalo 26. júna 1976.
Extrémne teplé počasie zasiahlo celé Spojené kráľovstvo aj v utorok. Absolútne najteplejší májový deň bol zaznamenaný takisto druhý deň po sebe vo Walese, keď teplota v Bute Park v Cardiffe dosiahla 32,9 stupňa.
Veľká Británia zaznamenala aj najteplejšiu májovú noc v histórii meteorologických meraní, keď teplota na stanici Kenley Airfield na juhu Londýna neklesla počas noci na utorok pod 21,3 stupňa Celzia. Britský meteorologický úrad Met Office potvrdil, že krajina tak už v máji zažila tropickú noc, počas ktorej minimálna teplota neklesla pod hranicu 20 stupňov.
V súvislosti s horúčavami sa od nedele v Anglicku utopili v jazerách štyria tínedžeri. Po jednom v grófstvach Lincolnshire a Warwickshire a dvaja v Yorkshire. Ďalšieho nezvestného chlapca, ktorí si išiel zaplávať do rieky, zase hľadá polícia v Lancashire.
Teplotné rekordy padli druhý deň po sebe aj v Írsku, kde na Medzinárodnom letisku Shannon v grófstve Clare namerali 30 stupňov Celzia, čím bol prekonaný pondelkový rekord 28,6 stupňa zaznamenaný na rovnakom mieste. Predchádzajúci májový teplotný rekord mal hodnotu 28,4 stupňa a bol zaznamenaný v roku 1997 v grófstve Kerry.
Pre veľké časti Anglicka platia do stredy oranžové (druhé najvyššie) výstrahy pred horúčavami.
Extrémne horúčavy v Británii a niektorých ďalších európskych krajinách spôsobil meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola (heat dome) nad západnou Európou, s ktorým sa tam dostal horúci vzduch z Maroka a ten je „uväznený“ v tlakovej výši. Tá stláča vzduch k zemskému povrchu, kde vytvorí akúsi pokrievku, ktorá bráni jeho výraznejšiemu premiešavaniu a príchodu zrážok.