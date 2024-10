V Británii evidujú rekordný nárast antisemitských incidentov

Londýn 2. októbra (TASR) - V Británii zaznamenali v uplynulých 12 mesiacov, od vlaňajšieho útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, rekordný počet antisemitských incidentov. Oznámila to v stredu mimovládna organizácia The Community Security Trust (CST), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



CST monitoruje antisemitizmus v Británii a uviedla, že od útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 do konca septembra tohto roka v krajine zaevidovala rekordných 5583 antisemitských incidentov. Ide o najvyšší počet v priebehu 12 mesiacov od začiatku zbierania týchto údajov v roku 1984. Zároveň ide o 204-percentný nárast oproti predchádzajúcim 12 mesiacom, počas ktorých zaznamenali 1830 takýchto incidentov.



"Keď v Izraeli zúri konflikt, v Spojenom kráľovstve stúpa protižidovská nenávisť," uviedla CST na sociálnej sieti X. Podľa organizácie "začala záplava takýchto incidentov ešte pred vojenskou reakciou Izraela" na októbrový útok Hamasu.



Vo väčšine prípadov antisemitských incidentov za uplynulých 12 mesiacov išlo o "hrubé správanie", priblížila CST s tým, že sa to týkalo 4830 zaznamenaných prípadov. Organizácia okrem toho zaznamenala aj 302 útokov a jeden prípad "extrémneho násilia".



Najviac incidentov sa vyskytlo vlani v októbri, keď ich bolo viac než 1400. K najväčšiemu počtu incidentov (3167) prišlo v Londýne a Manchestri (729). Vyše 640 prípadov zaregistrovali aj v grófstve West Yorkshire, ktoré zahŕňa okresy Leeds a Bradford.



Mnohými mestami v Anglicku a v Severnom Írsku otriasli v lete verejné nepokoje zamerané proti migrantom, pripomína AFP.