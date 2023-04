V Británii išli do predaja nové známky s podobizňou Karola III.

Londýn 4. apríla (TASR) - Nové známky Kráľovskej pošty (Royal Mail) s profilom britského kráľa Karola III. sa v utorok dostali do bežného predaja, čo predstavuje kľúčový míľnik vo vládnutí tohto panovníka.



Známky však sprevádza mierny nárast ich ceny - prvá trieda sa zvýšila o 15 pencí na 1,10 libry a druhá trieda o sedem pencí na 75 pencí, všíma si spravodajská stanica Sky News.



Tento minimalistický, nezdobený obrázok bez koruny na známke schválil osobne kráľ. Takýto dizajn má zabezpečiť kontinuitu s klasickým profilom jeho zosnulej matky, kráľovnej Alžbety II., ktorý v roku 1967 vytvoril Arnold Machin.



Nové známky sú ešte úspornejšie a strohejšie. Nemajú ani korunu, ani kráľovské symboly - na rozdiel od mnohých predošlých známok, kde pole s profilom kráľa obsahuje aj symbol koruny, dekoratívne prvky a nápisy. Kráľovné sú vždy zobrazené s korunou alebo diadémom na hlave.



Britské poštové známky sú jedinečné tým, že neuvádzajú názov krajiny. Na nových známkach nie je okrem hlavy kráľa, uvedenia triedy - a teraz aj priloženého QR kódu - nič. V súlade so známkovou tradíciou je silueta kráľovej hlavy otočená doľava.



Dizajn vychádza z reliéfu, ktorý vytvoril britský sochár Martin Jennings pre nové mince kráľa Karola III. Reliéf bol následne digitálne upravený pre známky.



Silueta jeho hlavy sa už skôr objavila na špeciálnej sade známok zobrazujúcich obľúbené záhradné kvety Británie.



Karol III. je celkovo siedmym britským panovníkom, ktorý sa objavil na poštových známkach. Prvým monarchom bola v roku 1840 kráľovná Viktória na známke známej ako "Penny Black".



Niektoré prevádzky však nové známky možno nebudú ponúkať, pokiaľ sa neminú všetky zásoby s podobizňou Alžbety II. Kráľovskú poštu o to výslovne požiadal nový panovník.



"Kráľ dal veľmi jasné pokyny, že nechce, aby sa čokoľvek zbytočne vyhodilo alebo zošrotovalo," povedal David Gold, riaditeľ úseku Royal Mail pre vonkajšie vzťahy a politiku.