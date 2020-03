V Británii koronavírusu podľahlo už osem ľudí

Londýn 11. marca (TASR) - V Británii sa počet obetí koronavírusu zvýšil v stredu o dva na osem. Dva najnovšie prípady úmrtí hlásili z mesta Dudley v grófstve West Midlands a z mesta Nuneaton v grófstve Warwickshire. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Pacientom, ktorý podľahol ochoreniu COVID-19 v Dudley, bol sedemdesiatnik s inými zdravotnými problémami. V nemocnici Georgea Eliota v Nuneatone zomrel starší pacient, ktorý mal niekoľko vážnych ochorení.



Britská vláda v stredu odmietla výzvu zrušiť zasadnutia parlamentu, a to i napriek tomu, že nákaza koronavírusom sa v utorok potvrdila u štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Nadine Dorriesovej, ktorá je súčasne poslankyňou.



Podľa novín The Times sa Dorriesová minulý štvrtok zúčastnila na recepcii v sídle britskej vlády na Downing Street v Londýne, ktorú organizoval premiér Boris Johnson a na druhý deň ochorela. S Johnsonom podľa zdroja Downing Street však v úzkom kontakte nebola, napísala agentúra AFP. Zdroj dodal, že premiér nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a preto nie je potrebné, aby bol na koronavírus testovaný.



Bývalý kandidát na lídra Konzervatívnej strany a súčasný uchádzač o post starostu Londýna Rory Stewart vyhlásil, že dolná komora britského parlamentu by mala prerušiť zasadnutia, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy. Minister zdravotníctva Matt Hancock v stredu uviedol, že "parlament zostane otvorený".



Británia eviduje podľa Sky News 460 prípadov nákazy.