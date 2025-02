V Británii minulý rok zaznamenali rekordný počet žiadostí o azyl

Londýn 27. februára (TASR) - Vo Veľkej Británii minulý rok požiadalo o azyl až 108.138 ľudí. Rekordne najväčšie číslo vyplýva z údajov, ktoré vláda zverejnila vo štvrtok. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Oproti 91.811 žiadostiam v roku 2023 ide o 18-percentný nárast. Doterajší rekord bolo 103.081 žiadostí v roku 2002.



Britský premiér Keir Starmer tento mesiac sľúbil sprísniť pravidlá pre imigráciu s cieľom znemožniť, aby občianstvo získali nelegálni utečenci, ktorí do Spojeného kráľovstva prídu na lodiach cez Lamanšský prieliv.



Starmerova vláda je podľa agentúry AFP pod tlakom, aby obmedzila nelegálnu migráciu po tom, čo protiimigračná strana Reform UK Nigela Faragea získala v posledných voľbách približne štyri milióny hlasov.



Z údajov vyplýva, že najčastejšími žiadateľmi o azyl boli v roku 2024 Pakistanci. Najväčší nárast utečencov zaznamenali z Vietnamu, pri ktorom sa počet žiadostí viac ako zdvojnásobil.



Starmer po nástupe do funkcie prisľúbil "rozbiť gangy". Jeho predchodca Rishi Sunak pred voľbami v rámci boja s nelegálnou migráciou oznámil plán deportovať nových žiadateľov do Rwandy.



Utečenci, ktorí do Británie prišli na lodiach z Francúzska, tvorili 32 percent z celkového počtu žiadateľov o azyl.