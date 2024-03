V Británii na podporu Palestínčanov opäť pochodovali tisícky ľudí

Londýn 9. marca (TASR) - Tisícky demonštrantov pochodovali v sobotu v centre britskej metropoly Londýn a vyzývali na prímerie v Pásme Gazy, informovala agentúra AFP.



Pri pravidelných pochodoch na protest proti izraelskému vojenskému ťaženiu v reakcii na útoky palestínskych militantov zo 7. októbra 2023 došlo už k desiatkam zatknutí v súvislosti s antisemitskými heslami a útokmi na pohotovostné zložky.



Sobotňajší pochod vedúci od Hyde Park Corner k americkému veľvyslanectvu je od začiatku roka doposiaľ piatou väčšou demonštráciou takéhoto typu.



Britský premiér Rishi Sunak minulý týždeň vyzval políciu, aby podnikla prísnejšie kroky voči protestujúcim s tým, že podujatia "skĺzli do roviny zastrašovania, hrozieb a plánovaných aktov násilia".



Organizátor sobotňajšej protidemonštrácie Itai Galmudy uviedol, že propalestínske demonštrácie vytvorili "zakázané zóny pre židov" v britskej metropole a "prerástli do protiizraelských pochodov nenávisti".



Protesty kritizovala aj londýnska Metropolitná polícia, podľa ktorej náklady na ich policajné pokrytie už od 7. októbra dosiahli 32,3 milióna libier.



Vojna v Gaze sa začala po bezprecedentných útokoch zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas na juh Izraela, ktoré si vyžiadali zhruba 1160 obetí na životoch, väčšinou civilistov. Militanti zavliekli do Pásma Gazy ďalších 250 rukojemníkov, pričom Izrael sa domnieva, že 99 z nich je ešte nažive a 31 zahynulo.



Odvetná vojenská ofenzíva Izraela si už v Pásme Gazy vyžiadala najmenej 30.717 obetí, väčšinou žien a detí, uvádza Hamasom riadené palestínske ministerstvo zdravotníctva.