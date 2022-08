V Británii obvinili údajného člena Islamského štátu z terorizmu

Londýn 11. augusta (TASR) - Britská polícia vzniesla obvinenia z teroristických trestných činov voči Britovi Aineovi Davisovi. Je podozrivý z členstva v bunke Islamského štátu (IS) známej ako "The Beatles". TASR o tom informuje na základe štvrtkových správ agentúry AFP a stanice BBC.

Davisa (38) na základe vyšetrovania protiterostického oddelenia Metropolitnej polície obvinili z držania strelných zbraní pre účely terorizmu. Zostáva v policajnej väzbe a neskôr sa má postaviť pred súd, píše stanica BBC.



Davisa deportovali z Turecka a v stredu po prílete na londýnske letisko Luton ho zatkli. V tureckom väzení strávil viac než šesť rokov po odsúdení za teroristické trestné činy. Ako člen štvorčlennej bunky IS známej ako "The Beatles" sa mal v rokoch 2012-15 podieľať na mučení a vraždení rukojemníkov zo západných krajín v Iraku a Sýrii. Davis to však odmieta, píše BBC.



Lídra bunky zabil pred siedmimi rokmi americký dron, ďalších dvoch členov zadržali v Sýrii a po prevoze do USA odsúdili. Pre svoj anglický prízvuk dostali podľa známej štvorice z Liverpoolu prezývku "The Beatles", dodáva BBC.