V Británii odstránia sochy 2 osobností s väzbami na obchod s otrokmi

Londýn 22. januára (TASR) - Mestská správna inštitúcia City of London Corporation, ktorá spravuje historické centrum a finančnú štvrť Londýna, odstráni z mestskej budovy Guildhall sochy dvoch britských politikov z koloniálnej éry v súvislosti s ich väzbami na obchod s otrokmi, uviedla v piatok agentúra AFP.



City of London Corporation vo štvrtok odhlasovala odstránenie sôch dvoch osobností zo 17. a 18. storočia, pretože svoje bohatstvo nadobudli vďaka tomuto obchodu. Pomníky Williama Beckforda, bývalého starostu Londýna, ktorý zbohatol vďaka otrockej práci na jamajských plantážach, a Johna Cassa, poslanca a významného predstaviteľa Kráľovskej africkej spoločnosti, ktorá uľahčila transatlantický obchod s otrokmi, budú premiestnené.



City of London Corporation otvorila verejnú diskusiu o pamätníkoch spojených s otroctvom v septembri 2020 v dôsledku protestov Black Lives Matter, ktoré sa svetom prehnali po smrti neozbrojeného černocha Georgea Floyda v USA.



Demonštrácie, ktoré vyvrcholili zvrhnutím sochy bristolského obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona počas protirasistického protestu, vyvolali celonárodné výzvy na odstránenie pamiatok spojených s britskou koloniálnou minulosťou.



Začiatkom tohto týždňa vošiel do platnosti zákon, ktorý odstránenie historických sôch umožňuje iba za "výnimočných okolností". Konečné rozhodnutie v takýchto prípadoch bude mať napokon minister pre bývanie a miestnu samosprávu.



"Obchod s otrokmi je škvrnou našej histórie a dať tých, ktorí z toho profitovali, doslova na piedestál, je niečo, čo v modernom a rozmanitom meste nemá miesto," reagovala na rozhodnutie o odstránení sôch City of London Corporation.