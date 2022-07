V Británii odstúpil z funkcie aj minister pre Severné Írsko B. Lewis

Londýn 7. júla (TASR) - Z funkcie vo štvrtok odstúpil ďalší z členov britskej vlády - minister pre Severné Írsko Brandon Lewis. Urobil tak po tom, ako napriek výzvam časti ministrov a poslancov jeho vlastnej Konzervatívnej strany odmietol podať demisiu premiér Boris Johnson. Informovala o tom televízia Sky News.



"Základom slušnej a zodpovednej vlády je poctivosť, zásadovosť a vzájomný rešpekt. Je mi osobne veľmi ľúto, že musím opustiť túto vládu, pretože sa v nej už tieto hodnoty podľa môjho názoru nedodržiavajú," napísal na Twitteri Brandon Lewis, ktorý bol ministrom pre Severné Írsko od februára 2020.



Podľa vlastných slov už o svojej rezignácii informoval listom aj samotného Johnsona.



Podľa informácií Sky News bol Lewis medzi členmi kabinetu, ktorí vyzvali Johnsona, aby vypočul výzvu veľkej väčšiny konzertvatívcov a vzdal sa premiérskeho postu.



Nemenovaný popredný predstaviteľ z úradu britskej vlády však uviedol, že Johnson tieto výzvy "absolútne" odmieta a je odhodlaný bojovať o svoje zotrvanie vo funkcii.



Vládu od utorňajšieho večera opustili už štyria ministri vrátane Lewisa, zatiaľ čo ďalšieho odvolal samotný premiér. Celkovo sa od utorka vzdalo funkcií už minimálne 50 ministrov, štátnych tajomníkov a ďalších nižšie postavených štátnych činiteľov, ktorí nesúhlasia so zotrvaním Johnsona vo funkcií.



Na odstúpenie ho v stredu prišla priamo do jeho úradu na Downing Street 10 vyzvať aj skupina zložená z ministrov i konzervatívnych poslancov vrátane ministerky vnútra Priti Patelovej či ministra dopravy Granta Shappsa.



Naopak, podporiť Johnsona prišli do jeho sídla ministerka kultúry Nadine Dorriesová či ďalší vplyvný člen vlády Jacob Rees-Mogg, uvádza BBC.



Johnson namiesto odstúpenia z funkcie zareagoval v stredu večer odvolaním ministra pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michaela Govea. Ten premiéra v súvislosti s vládnou krízou už skôr vyzýval na odstúpenie, hoci v minulosti patril k jeho spojencom. Johnsona na odstúpenie v stredu večer vyzvala aj britská generálna prokurátorka Suella Bravermanová.



Vlnu demisii členov britskej vlády vyvolalo odstúpenie ministra zdravotníctva Sajida Javida a ministra financií Rishiho Sunaka. Obaja to odôvodnili nesúhlasom s politikou premiéra, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov. Premiér ešte v ten istý deň vymenoval nových ministrov z radov svojich stúpencov.



V stredu večer po odvolaní Michaela Govea sa funkcie vzdal aj minister pre záležitosti Walesu Simon Hart.



Britský premiér čelí rozsiahlej kritike za účasť na večierkoch v rokoch 2020 a 2021, ktoré sa konali v čase koronavírusovej pandémie a lockdownov. Tlak na jeho vládu zvyšujú aj rastúce ceny energií a potravín. Posledným zo série škandálov je aféra okolo Christophera Pinchera, ktorý v súkromnom klube pre členov Konzervatívnej strany v Londýne v opitosti obchytkával dvoch mužov. Boris Johnson ho len pred niekoľkými mesiacmi vymenoval za zástupcu šéfa poslaneckého klubu konzervatívcov v parlamente. Po vypuknutí škandálu z tohto postu odstúpil koncom júna.