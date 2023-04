V Británii odsúdili dvoch aktivistov, ktorí 40 hodín blokovali dopravu

Londýn 22. apríla (TASR) - Britský súd poslal v piatok za mreže dvoch klimatických aktivistov zo skupiny Just Stop Oil, ktorí sa v októbri východne od Londýna vyšplhali na most cez rieku Temžu, pričom spôsobili uzavretie tohto mosta aj veľké dopravné zápchy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Štyridsaťročný Morgan Trowland a 34-ročný Marcus Decker sa na Most kráľovnej Alžbety II. vyšplhali pomocou horolezeckého výstroja. Most bol z dôvodu ich akcie zatvorený od 04.00 h 17. októbra do 21.00 h nasledujúceho dňa, čo spôsobilo v oblasti obrovské dopravné zápchy, pričom motoristi boli nútení využívať okolité trasy a tunely.



Sudca Shane Collery vymeral Trowlandovi trest vo výške troch rokov odňatia slobody, zatiaľ čo Deckera odsúdil na dva roky a sedem mesiacov väzenia.



"Musíte byť potrestaní za chaos, ktorý ste spôsobili - aby to ostatných odradilo od snáh napodobňovať vás," povedal sudca. "Svojím konaním ste spôsobili, že táto veľmi dôležitá cesta bola 40 hodín uzavretá," dodal.



Aktivistov, ktorí sú vo väzbe od 20. októbra, uznali za vinných z narušenia verejného poriadku.



Cez Most kráľovnej Alžbety II., ktorý je prepojený s jednou z najvyťaženejších európskych diaľnic, prejde denne zhruba 160.000 vozidiel.



Trowland a Decker na moste rozvinuli - vo výške takmer 60 metrov nad cestou - obrovský transparent s nápisom "Just Stop Oil".



Organizácia Just Stop Oil (Jednoducho prestaňte používať ropu) zorganizovala v ostatnom čase viacero protestných akcií, ktorými sa snažila zabrániť britskej vláde schváliť ťažbu ropy a zemného plynu z nových ložísk v Severnom mori.