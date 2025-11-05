Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
STALO SA TO OMYLOM: V Británii prepustili ďalšieho zahraničného väzňa

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Najnovší incident sa stal len päť dní po prepustení medializovaného sexuálneho delikventa a migranta Hadusha Kebatua z väznice Chelmsford v Essexe

Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) - Vo Veľkej Británii omylom prepustili ďalšieho zahraničného väzňa. Podľa televízie Sky News sa to stalo vo väznici Wandsworth v južnom Londýne 29. októbra, informuje TASR.

„Krátko po 13.00 h v utorok 4. novembra bola Metropolitná polícia informovaná väzenskou službou, že v stredu 29. októbra bol z väznice HMP Wandsworth omylom prepustený väzeň,“ potvrdila londýnska Metropolitná polícia pre Sky News.

„Väzeň je 24-ročný Alžírčan a policajti vykonávajú naliehavé vyšetrovanie s cieľom ho lokalizovať a vrátiť do väzby," dodala. Podľa Sky News si odpykával trest za neoprávnený vstup s úmyslom krádeže, ale v minulosti sa dopustil sexuálnych trestných činov.

Najnovší incident sa stal len päť dní po prepustení medializovaného sexuálneho delikventa a migranta Hadusha Kebatua z väznice Chelmsford v Essexe. Vicepremiér a minister spravodlivosti David Lammy na to minulý pondelok reagoval sprísnením kontrol prepúšťania väzňov.

Zatiaľ nie je jasné, prečo medzi nesprávnym prepustením a informovaním polície uplynul takmer týždeň. Podľa kancelárie premiéra Keir Starmer o incidente nevedel až do oznámenia Metropolitnej polície. Jeho hovorca povedal, že „jedno chybné prepustenie je priveľa“ a prípad je „absolútne neprijateľný“.

Líderka konzervatívcov Kemi Badenochová na sieti X napísala: „James Cartlidge (tieňový minister obrany) sa (v parlamente) päťkrát opýtal vicepremiéra (Davida Lammyho), či bol z väzenia náhodou prepustený ďalší sexuálny delikvent z radov migrantov... Teraz čítame, že sa to znova stalo a on je už týždeň na úteku. Toto je chaos od vlády."

Líder strany Reform UK Nigel Farage na sociálnych sieťach uverejnil príspevok: „Vďaka labouristom je na slobode ďalší nebezpečný zločinec. Aká totálna fraška."

Počet týchto typov chýb podľa Sky News v poslednom čase vzrástol a medzi marcom 2024 a marcom 2025 to bolo 262 prípadov.
