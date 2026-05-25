V Británii padali teplotné rekordy, v Londýne bolo takmer 35 stupňov
V Írsku bol v pondelok vyrovnaný teplotný rekord 28,4 stupňa z roku 1997 zaznamenaný v grófstve Kerry.
Autor TASR
Londýn/Dublin 25. mája (TASR) – Vo Veľkej Británii zaznamenali v pondelok najteplejší májový deň od začiatku meraní v roku 1884. Pôvodne ohlásený rekord 33,5 stupňa nameraný na londýnskom letisku Heathrow bol zakrátko prekonaný, keď v botanickej záhrade Kew Gardens nachádzajúcej sa na juhozápade britskej metropoly vystúpila ortuť teplomera na 34,8 stupňa. TASR o tom informuje na základe správ televízií Sky News a BBC.
Doterajšie májové maximum malo hodnotu 32,8 stupňa – táto teplota bola nameraná v roku 1922 na dvoch miestach Veľkého Londýna a v roku 1944 v kúpeľnom meste Tunbridge Wells v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka.
Pondelňajšie teploty túto úroveň výrazne prekonali a 25. máj 2026 sa zároveň stal najteplejším štátnym sviatkom (bank holiday) od začiatku meraní. Podľa meteorológov sa rekordy zvyčajne posúvajú o desatiny stupňa, no súčasný skok o dva stupne Celzia označujú za anomáliu.
Extrémne teplé počasie zasiahlo v pondelok celé Spojené kráľovstvo. Absolútne najteplejší májový deň bol zaznamenaný aj vo Walese (na letisku v Hawardene namerali 32,2 stupňa) a Škótsku (Charterhall 25,5 stupňa), v Severnom Írsku mali najteplejší deň v tomto roku (24,6 stupňa v Hillsborough).
Britská meteorologická služba Met Office uviedla, že krajinu sužuje bezprecedentná vlna horúčav, ktorá úplne prepisuje doterajšie historické tabuľky. „Takéto teplo by bolo v Spojenom kráľovstve výnimočné aj uprostred leta, nieto ešte v máji,“ konštatovala Met Office.
Spoločnosť South East Water uviedla, že pre „zvýšený dopyt“ je približne 500 nehnuteľností v grófstvach Sussex a Kent buď bez vody, alebo jej dodávky sú prerušované.
Pre veľké časti Anglicka platia do stredy oranžové výstrahy pred horúčavami. Úroveň UV žiarenia je tiež nezvyčajne vysoká.
Vedci a vládni poradcovia pre klímu minulý týždeň opätovne varovali britskú vládu, že Spojené kráľovstvo nie je pripravené na meniace sa klimatické podmienky a vyzvali ju, aby prispôsobila infraštruktúru, ako sú školy a nemocnice, otepľujúcej sa planéte.
V Írsku bol v pondelok vyrovnaný teplotný rekord 28,4 stupňa z roku 1997 zaznamenaný v grófstve Kerry. Rovnakú hodnotu namerali tentoraz v Oak Parku v grófstve Carlow.
