V Británii pátrajú po vojakovi; ušiel z väzenia na podvozku dodávky

Londýn 6. septembra (TASR) - Britský vojak, ktorý čakal na súdny proces pre obvinenia spojené s terorizmom, utiekol v stredu ráno z väzenia na juhozápade Londýna. Bezpečnostné zložky po ňom spustili rozsiahle pátranie, oznámila Londýnska metropolitná polícia (MPS). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Danielovi Abedovi Khalifeovi (21) sa podarilo z väznice utiecť tak, že sa pripútal k podvozku dodávky, ktorou do zariadenia vozia potraviny. Khalife údajne pracoval vo väzenskej kuchyni a pri úteku mal oblečený kuchársky odev – biele tričko a červeno-zelené nohavice so šachovnicovým vzorom.



Polícia sa ho teraz snaží dolapiť. Podľa veliteľa protiteroristickej jednotky MPS Dominica Murphyho nič nenasvedčuje tomu, že by Khalife predstavoval nebezpečenstvo pre širokú verejnosť. Ľudí však vyzval, aby sa k nemu radšej nepribližovali. MPS predpokladá, že Khalife sa stále nachádza v oblasti Londýna, nevylučuje však ani možnosť, že britskú metropolu už opustil. Na utečenca upozornila polícia prístavy i letiská.



Vojak je obvinený z poskytnutia informácií osobe, ktorá chystala teroristický útok, a to ešte v auguste 2021. Začiatkom tohto roka zas na vojenskej základni umiestnil zariadenie, ktoré malo vzbudiť dojem, že ide o bombu. V tejto súvislosti je obvinený zo šírenia poplašnej správy. Súdny proces s ním je naplánovaný na 13. novembra.