V Británii počas pochodu na podporu Palestínčanov zatkli 126 osôb

Londýn 11. novembra (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia (MPS) oznámila, že počas sobotňajších protestov na podporu Palestínčanov zatkla v britskej metropole 126 osôb. Skupina demonštrantov na ulici zastrašovala aj vládneho úradníka. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.



MPS predtým informovala, že zadržala 150 osôb, ktoré sa oddelili od pro-palestínskeho sprievodu. Títo demonštranti mali zakryté tváre a odpaľovali zábavnú pyrotechniku, ktorou zasiahli aj policajtov, uviedol Matt Twist z MPS. Deväť príslušníkov polície podľa jeho slov utrpelo počas protestov zranenia a dvaja z nich museli byť ošetrení v nemocnici.



K potýčkam podľa jeho Twistových došlo v blízkosti hrobu neznámeho vojaka na londýnskej ulici Whitehall (The Cenotaph). Zrážky medzi policajtami a demonštrantmi hlásili aj v ďalších častiach centrálneho Londýna vrátane čínskej štvrte (Chinatown) a okolia sídla britského parlamentu.



Štátny tajomník Michael Gove sa stal terčom obťažovania zo strany pro-palestínskych demonštrantov v okolí stanice Victoria Station v centre Londýna. Videozáznam zverejnený na sociálnej sieti zachytáva Govea obklopeného policajtami, ktorí sa usilujú zabrániť demonštrantom priblížiť sa k tajomníkovi kráčajúcemu k stanici metra. Demonštranti kričali "hanba ti". Londýnsky starosta Sadiq Khan pokusy o zastrašenie politikov označil za neprijateľné.



Khan tiež povedal, že výtržnosti krajne pravicových demonštrantov v okolí pamätníka Cenotaph sú priamym následkom vyjadrení britskej ministerky vnútra Suelly Bravermanovej. Tá počas týždňa uviedla, že polícia voči demonštrantom používa dvojaké štandardy, pripomína BBC. Khan na sociálnej sieti X vyjadril plnú podporu príslušníkom MPS v ich činnosti voči komukoľvek, kto šíri nenávisť a porušuje zákon.



Národný pochod pre Palestínu, ktorý zorganizovala iniciatíva Stop the War (Stop vojne), sa koná v deň 105. výročia uzatvorenia prímeria medzi Nemeckom a dohodovými štátmi, ktorým sa oficiálne ukončila prvá svetová vojna (1914-18). Centrom Londýna v sobotu pochodovalo 300.000 ľudí.



Britský premiér Rishi Sunak v piatok večer požiadal účastníkov o pokojný a úctivý protest. Zároveň však chce vyvodiť zodpovednosť voči šéfovi MPS Markovi Rowleymu za to, že demonštráciu povolil.