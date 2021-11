Tretiu dávku vakcíny dostalo viac ako 10 miliónov ľudí v Británii

Londýn 6. novembra (TASR) - Británia do soboty 6. novembra podala viac ako desať miliónov tretích "posilňujúcich" dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, informovala v nedeľu na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Celkovo v Spojenom kráľovstve podali 10.062.704 takýchto dávok. Britská vláda začala iniciatívu, ktorá má za cieľ dostať na očkovanie treťou dávkou čo najviac ľudí. Dôvodom sú obavy, že imunita vytvorená po očkovaní sa u staršej generácie obyvateľov postupne oslabuje.



Vedúca Úradu pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) Susan Hopkinsová povedala, že ľudia zaočkovaní dvomi dávkami, ktorí patria do zraniteľných skupín obyvateľstva, zomierajú na následky vírusu po tom, ako ich imunita zoslabne, píše Sky News.



Britská vláda starších ľudí a zraniteľné skupiny obyvateľstva vyzýva, aby sa dali zaočkovať treťou dávkou. Je to súčasť "misie" s cieľom zabrániť opätovnému zavedeniu obmedzujúcich opatrení v období pred Vianocami, napísala agentúra DPA.



Spojené kráľovstvo za posledných 24 hodín zaznamenalo 30.305 nových prípadov koronavírusu a 62 súvisiacich úmrtí. Je to najnižší počet nových prípadov od 2. októbra, čo podľa Sky News znamená, že počty nových prípadov klesajú.