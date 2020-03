V Británii podľahlo koronavírusu ďalších 181 ľudí

Londýn 27. marca (TASR) - V Spojenom kráľovstve zaznamenali za 24 hodín 181 ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o najväčší nárast za jeden deň, keď sa celkový počet obetí zvýšil z 578 na 759. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.



Podľa britského ministerstva zdravotníctva bolo na koronavírus už testovaných celkovo 113.777 ľudí, z nich 99.198 malo negatívne výsledky a 14.579 pozitívne.



Spomínaný denný nárast úmrtí na COVID-19 v Británii (o 31 percent) je v globálnom meradle siedmy najvyšší po Taliansku, Španielsku, Číne, Iráne, Francúzsku a Spojených štátoch.



V Anglicku zomreli pacienti vo veku od 29 do 98 rokov, pričom všetci okrem štyroch vo veku od 82 do 91 rokov mali aj iné závažné zdravotné ťažkosti.



V Británii v piatok informovali o svojich pozitívnych testoch na koronavírus premiér Boris Johnson a minister zdravotníctva Matt Hancock. Obaja majú podľa vlastných slov mierne príznaky ochorenia.



Agentúra Reuters pripomína, že tento týždeň mal pozitívny test na koronavírus aj následník trónu princ Charles, najstarší syn a kráľovnej Alžbety II. Charles má mierne príznaky, jeho zdravotný stav je dobrý a nachádza sa v karanténe vo svojom sídle v Škótsku.