V Británii podľahol koronavírusu tretí človek, zasadne krízový štáb

Londýn 9. marca (TASR) - V Británii si nový typ koronavírusu vyžiadal tretiu obeť. Podľa spravodajskej televíznej stanice Sky News ide o muža, ktorý sa nedávno vrátil z Talianska.



V pondelok v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov nákazy koronavírusom v Británii a Európe zasadne vládny krízový štáb, ľudovo nazývaný Cobra, ktorý zvolal premiér Boris Johnson.



Úrady potvrdili v nedeľu večer úmrtie šesťdesiatnika v nemocnici v Manchestri, ktorému predtým potvrdili ochorenie COVID-19. Muž mal dlhodobé zdravotné problémy.



V Británii dosiaľ evidujú 278 prípadov nákazy koronavírusom.



Na stretnutí vládneho krízového štábu by mali jeho členovia posúdiť, či by sa malo v rámci vládneho plánu na riešenie situácie okolo koronavírusu prejsť z fázy "zabránenia šírenia" do fázy "oddialenia".



Takýto krok by si vyžadoval súhlas hlavného predstaviteľa zdravotníctva pre Anglicko Chrisa Whittyho a hlavného poradcu britskej vlády v oblasti vedy Patricka Vallanceho, ktorí majú byť účastníkmi diskusií na vysokej úrovni. Očakáva sa, že predseda vlády na stretnutí oznámi, že je "presvedčený, že Briti sú pripravení zohrať svoju úlohu" v "štátnom a medzinárodnom úsilí".