V Británii pokračujú protesty krajnej pravice, dochádza k zraneniam

Liverpool 3. augusta (TASR) - Krajne pravicoví demonštranti sa aj v sobotu dostali do stretov s políciou vo viacerých britských mestách vrátane Liverpoolu či Londýna. Nepokoje sužujú Britániu už niekoľko dní. Vyvolal ich a pondelňajší útok nožom v anglickom meste Southport, pri ktorom zahynuli tri dievčatá, a tiež následné dezinformácie, aké sa šírili na internete. TASR o najnovšom vývoji situácie informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Pouličné nepokoje si aj v sobotu vyžiadali niekoľko zranených policajtov. Násilné protesty, ktoré sa začali ešte v utorok večer v Southporte, a následne sa rozšírili aj do ďalších britských miest, vyvolala nepravdivá informácia, že páchateľ zmieneného útoku je radikálny islamský migrant uchádzajúci sa o azyl v Británii.



Polícia v Liverpoole v sobotu informovala, že pri "závažných výtržnostiach" v centre mesta bolo zranených niekoľko jej príslušníkov. Demonštranti tam hádzali na policajtov rôzne predmety vrátane stoličiek, dymovníc, tehál, vajec, či plechoviek od piva.



Niekoľko ľudí zadržala polícia aj na proteste v Londýne. V jednom z týchto prípadov bol dôvodom nacistický pozdrav adresovaný účastníkovi protidemonštrácie.



V meste Kingston upon Hull na východe Británie boli počas násilných protestov, pri ktorých demonštranti hádzali na políciu fľaše, zadržaní štyria ľudia. Zranenia tam utrpeli traja policajti. Demonštranti tam podľa stanice BBC porozbíjali aj okná na hoteli, ktorý slúži ako ubytovňa pre migrantov.



Nepokoje vypukli aj v Belfaste v Severnom Írsku, kde prebiehala protiislamská demonštrácia, ale paralelne aj zhromaždenie proti rasizmu. Podobná situácia bola aj Leedse, kde zhruba 150 ľudí s anglickými vlajkami skandovalo protiimigračné heslá, zatiaľ čo protidemonštranti ich vyháňali z ulíc a označovali za "nacistickú spodinu". Obdobné protidemonštrácie sa konali napríklad aj v centre mesta Nottingham. Napätá bola podľa Reuters aj atmosféra tiež v Manchestri.



Mešitám v celej krajine bolo odporučené posilniť svoju bezpečnosť. Polícia zároveň zvýšila počet svojich príslušníkov nasadených do ulíc britských miest počas celého víkendu, na ktorý plánuje krajná pravica najmenej 30 demonštrácií po celom Spojenom kráľovstve. Avizovaných je aj niekoľko protidemonštrácií skupín zasadajúcich sa proti rasizmu.



Premiér Keir Starmer odsúdil "krajnú pravicu" za násilnosti a políciu podporil v rozhodnutí prijať rázne opatrenia.



K útoku v Southporte na severozápade Anglicka došlo v pondelok na tanečnom podujatí pre deti venovanom tvorbe americkej speváčky Taylor Swiftovej. Sedemnásťročný mladík je obvinený z toho, že tam na smrť dobodal tri dievčatá vo veku 6, 7 a 9 rokov. Zranil aj ďalších osem detí a dvoch dospelých, ktorí sa deti pokúšali pred útočníkom ochrániť. Päť zo zranených detí a rovnako aj zmienení dvaja dospelí sú v kritickom stave.



Polícia útočníka zadržala. Obvinený je z trojnásobnej vraždy a ďalších desiatich pokusov o vraždu. Vo štvrtok sa s ním konalo pojednávanie na súde v Liverpoole a sudca vtedy zverejnil jeho totožnosť, čo označil za opatrenie vo verejnom záujme, v zmysle predchádzania ďalším konšpiráciám. Obvinený Axel Rudakubana dovŕši na budúci týždeň 18 rokov, pričom sa narodil v Cardiffe rodičom pochádzajúcim z Rwandy.