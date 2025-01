V Británii postavia továreň na výrobu leteckého paliva z pneumatík

Londýn 24. januára (TASR) - Materská spoločnosť aerolínií British Airways oznámila investíciu do spoločnosti, ktorá bude vyrábať letecké palivo z ojazdených pneumatík. TASR tom píše podľa webu BBC.



Spoločnosť International Airlines Group (IAG) uviedla, že jej investícia umožní spoločnosti Wastefront postaviť továreň na výrobu trvalo udržateľného leteckého paliva (SAF) v Sunderlande v hodnote 100 miliónov libier.



Továreň by mala začať produkovať letecké palivo už v roku 2026 a plnú kapacitu výroby dosiahne v nasledujúcom roku. Očakáva sa, že ročne spracuje až 10 miliónov pneumatík. Cieľom je premeniť "problematický tok odpadu na vysoko cenný zdroj", vysvetlil výkonný riaditeľ spoločnosti Wastefront Vianney Vales.



Podľa IAG v Spojenom kráľovstve každoročne asi 50 miliónov pneumatík končí ako odpad a väčšinou končia v krajinách ako India, kde sa spaľujú alebo skládkujú.



Podľa prepočtov je uhlíková stopa pri výrobe SAF až o 70 percent nižšia ako pri produkcii bežného leteckého paliva, v súčasnosti je však tento spôsob drahší. Spojené kráľovstvo preto od 1. januára zaviedlo povinnosť, aby sa na tamojších letiskách využívalo aj toto palivo. V roku 2025 musí tvoriť SAF najmenej dve percentá spotreby a postupne sa to zvýši na 10 percent v roku 2030 a v roku 2034 až na 22 percent. Ministerstvo dopravy označilo tento zámer pre dodávateľov leteckého paliva za "ambiciózny, ale dosiahnuteľný" cieľ.



Vláda sa tiež zaviazala zaviesť "mechanizmus istoty príjmov" pre výrobcov SAF, aby znížila ich finančné riziko a podporila investície do nových závodov v Spojenom kráľovstve.