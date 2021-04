V Británii pozastavili testovanie vakcíny od AstraZenecy na deťoch

Londýn 6. apríla (TASR) - V Británii preventívne pozastavili klinické testy vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca na deťoch, a to do vtedy, kým tamojší regulačný úrad neposúdi možnú spojitosť tejto očkovacej látky s tvorbou krvných zrazenín. Oznámila to v utorok Oxfordská univerzita, ktorá zmienenú vakcínu vyvinula v spolupráci s AstraZenecou.



"Aj keď pri pediatrickom klinickom testovaní nie sú žiadne obavy o bezpečnosť, tak s akýmkoľvek ďalším očkovaním v rámci týchto testov počkáme do ďalších správ od (britského regulačného úradu) MHRA o výsledkoch jeho skúmania zriedkavých prípadov trombózy/ trombocytopénie, ktoré boli (po očkovaní) hlásené u dospelých," uviedla univerzita vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) je jedným z viacerých orgánov, ktoré aktuálne analyzujú celosvetové údaje a snažia sa zistiť, či existuje prepojenie medzi očkovacou látkou od AstraZenecy a tvorbou krvných zrazenín. Možnú spojitosť skúma aj Európska agentúra pre lieky (EMA) či Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktoré by svoje zistenia mali oznámiť ešte tento týždeň.



MHRA ešte cez víkend informoval, že v Británii zaznamenali po podaní 18,1 milióna dávok tejto vakcíny dosiaľ 30 prípadov zrazenín, z ktorých sedem sa skončilo smrťou.



Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok informovala, že zatiaľ nedospela k záveru, či vakcína od AstraZenecy spôsobuje krvné zrazeniny. Dodala, že jej výbor pre bezpečnosť liečiv očkovaciu látku a súvislosť s tvorbou zrazenín "momentálne ešte skúma". EMA avizovala, že výsledok oznámi na tlačovom brífingu, ktorý usporiada hneď, ako bude toto skúmanie ukončené, čo by podľa jej vyjadrenia malo byť v stredu 7. alebo vo štvrtok 8. apríla.



Agentúra EMA sa takto vyjadrila krátko po tom, ako šéf jej vakcinačnej stratégie Marco Cavaleri v utorok povedal, že medzi vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a krvnými zrazeninami existuje "jasná" súvislosť.