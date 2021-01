V Británii požiadali o povolenie v rámci pobytovej schémy milióny ľudí

Londýn 21. januára (TASR) - Milióny ľudí požiadali v Británii o povolenie ostať v krajine v rámci mechanizmu tzv. Pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) šesť mesiacov pred konečným termínom, uviedla vo štvrtok agentúra DPA.



Podľa britského ministerstva vnútra bolo do konca roka 2020 podaných takmer 4,9 milióna žiadostí, z toho 4,4 milióna z Anglicka, 243.600 zo Škótska, 80.700 z Walesu a 78.500 zo Severného Írska. Iba v decembri pribudlo 402.300 nových žiadostí od ľudí, ktorí to chceli stihnúť ku koncu roka, ešte pred koncom prechodného obdobia.



Podľa obchodnej dohody, ktorú Londýn a Brusel uzatvorili na Vianoce, ponúka schéma obyvateľom EÚ, mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a švajčiarskym občanom šancu požiadať o povolenie zostať v krajine napriek brexitu. Podmienkou je, že tu museli žiť ešte pred 31. decembrom 2020.



Kevin Foster z britského ministerstva vnútra zverejnené údaje označil za "skvelú správu" a vyzval ľudí, ktorí sú oprávnení podať žiadosť, aby tak urobili ešte pred deadlinom 30. júna. Rovnako pre DPA uviedol, že proces bude digitalizovaný. ""Nebude sa to vzťahovať iba na osoby v rámci mechanizmu, ale napríklad aj na ľudí z Hongkongu. Bankovníctvo, cestovanie vlakom aj iné veci sa posunuli smerom k digitalizácii. Digitálny status sa nedá stratiť, ukradnúť ani s ním manipulovať,"" dodal.