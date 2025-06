NEBEZPEČNÁ JAZDA: V Británii zakázali reklamu

Londýn 12. júna (TASR) - Dozorný orgán pre reklamu vo Veľkej Británii stiahol z vysielania reklamu na čokoládovú tyčinku Twix. Podľa rozhodnutia Advertising Standards Authority (ASA) podnecovala na nebezpečnú jazdu, pretože zobrazovala autonaháňačku, po ktorej auto vyletí z cesty. TASR o tom píše podľa webu BBC.



Reklama zobrazuje muža s rozpustenými vlasmi, ktorý sa zapojí do automobilovej naháňačky. Skončí sa nehodou, pri ktorej sú na sebe dve rovnako sfarbené autá, čo pripomína balenie tyčiniek. V piatich sťažnostiach podaných proti reklame sa uvádza, že podnecuje k nebezpečnej jazde a je nezodpovedná.



Spoločnosť Mars-Wrigley ako vlastník značky Twix argumentovala, že reklama mala „filmové stvárnenie“ a odohrávala sa vo „svete, ktorý bol absurdný, fantastický a vzdialený od reality“. Potvrdila to aj mimovládna organizácia Clearcast, ktorá schvaľuje televízne reklamy pred vysielaním.



Napriek tomu ASA ako dozorný orgán rozhodol, že reklama sa v jej súčasnej podobe nesmie znova objaviť, pretože „toleruje nebezpečnú jazdu“. Úrad uviedol, že počas automobilovej naháňačky bol kladený dôraz na rýchlosť vrátane rýchleho rytmu a hudby a že na ceste zostali viditeľné stopy po šmyku.



Mars reklamu obhajoval s tým, že „autá boli natáčané pri jazde povolenou rýchlosťou a akákoľvek napodobenina by odrážala iba prezentovanú legálnu a bezpečnú jazdu“. Dodal, že Twix je známy svojím absurdným a hravým humorom, čo sa odráža aj v reklame.