V Británii pred súd predstúpili členovia kastračného gangu

Londýn 31. mája (TASR) - Pred britský súd v stredu predstúpil 45-ročný Nór Marius Gustavson a jeho komplici, ktorí podľa obžaloby vykonávali kastrácie a iné "extrémne telesné modifikácie". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Gustavson (45) je obvinený z toho, že v rokoch 2018 a 2019 takýmito praktikami úmyselne spôsobil závažné ublíženie na tele trom mužom. V súdnej sieni však akúkoľvek vinu poprel.



Jeden z jeho spoločníkov, 22-ročný Jacob Crimi-Appleby, sa k rovnakému bodu obžaloby priznal. Zároveň uviedol, že v rámci extrémneho rituálu zamrazil Gustavsonovi nohu, ktorú mu potom museli amputovať.



Ďalší dvaja muži sa v apríli priznali, že odrezali Gustavsonovi penis a jednu z prsných bradaviek. Vinu priznal aj 66-ročný Peter Wates, ktorý bol údajne Gustavsonovou "pravou rukou".



Polícia vyhlásila, že Gustavson bol hlavou skupiny, ktorá si natáčala a následne zverejňovala na internete videá zachytávajúce extrémne telesné modifikácie. Našli sa dokonca aj užívatelia, ktorí za takýto obsah platili.



Gustavsonova skupina je podľa AFP prepojená so subkultúrou, v rámci ktorej sa muži stávajú eunuchmi, keď im odstraňujú penis aj semenníky. Polícia v súvislosti s Gustavsonom zadržala dohromady deväť ľudí, pričom vyšetrovatelia identifikovali 13 obetí ich praktík. Súdne konanie s členmi skupiny by malo potrvať do marca 2024.