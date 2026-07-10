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V Británii preverujú dary pre Reform UK od matky odsúdeného podvodníka
Doteraz boli v rámci vyšetrovania vypočuté dve osoby.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) - Britská euroskeptická strana Reform UK je opäť podozrievaná v otázke jej financovania po tom, ako denník The Times informoval, že polícia vyšetruje dary od matky podnikateľa odsúdeného za podvod. V piatok úrady zároveň oznámili, že doplňujúce parlamentné voľby, v ktorých bude líder Reform UK Nigel Farage stáť proti recesistickému kandidátovi vystupujúcemu pod menom Count Binface, sa uskutočnia 13. augusta. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Na protiimigračnú stranu Reform UK, ktorá už viac ako rok vedie v prieskumoch verejnej mienky pred vládnucou Labouristickou stranou, sa upriamuje zvýšená pozornosť pre viaceré údajne nepriznané finančné dary.
Denník The Times vo štvrtok večer napísal, že londýnska Metropolitná polícia vyšetruje príspevky v celkovej hodnote približne 500.000 libier, ktoré Reform UK poskytla bohatá aristokratka Fiona Cottrellová. Podľa novín tieto dary poskytla pred parlamentnými voľbami v júli 2024, po ktorých sa Farage stal prvýkrát poslancom Dolnej snemovne.
Hovorca Metropolitnej polície uviedol, že vyšetrovanie sa začalo vo februári 2025 na základe podnetu volebnej komisie, ktorá dohliada na voľby a kontroluje financovanie politických strán v Spojenom kráľovstve.
Doteraz boli v rámci vyšetrovania vypočuté dve osoby. Vyšetrovatelia ich upozornili, že ich výpovede môžu byť použité ako dôkaz v trestnom konaní. Polícia zároveň požiadala prokuratúru o predbežné právne stanovisko. Zatiaľ však nikoho nezadržala.
Fiona Cottrellová je matkou 32-ročného podnikateľa v oblasti kryptomien Georgea Cottrella, ktorého v roku 2017 v Spojených štátoch odsúdili za podvod.
Farage už predtým odpovedal na otázky súvisiace s tým, že údajne nepriznal iné dary od Georgea Cottrella. Na tento prípad upozornil denník The Sunday Times.
Líder Reform UK, ktorý v oboch prípadoch odmieta akékoľvek pochybenie, bol zároveň v parlamente preverovaný pre dar vo výške päť miliónov libier od kryptomenového miliardára Christophera Harborna so sídlom v Thajsku.
Toto vyšetrovanie bolo pozastavené po tom, ako Farage v utorok oznámil, že sa vzdáva mandátu poslanca za obvod Clacton na juhovýchode Anglicka, čím vyvolal doplňujúce voľby. Ak v nich funkciu poslanca získa opäť, čo sa všeobecne očakáva, preverovanie sa pravdepodobne obnoví.
Šesťdesiatdvaročný Farage, bývalý maklér s komoditami, označil nadchádzajúce voľby za boj „ľudí proti establišmentu“. Ostatné hlavné politické strany však považujú hlasovanie za politické divadlo a rozhodli sa v ňom nepostaviť vlastných kandidátov.
Najvýraznejším potvrdeným súperom Faragea sa tak stal recesistický kandidát Count Binface (v preklade: Gróf Odpadková hlava), ktorý sa označuje za „medzigalaktického vesmírneho bojovníka“ a je známy kostýmom s hlavou pripomínajúcou odpadkový kôš a dlhým plášťom.
Miestna samospráva okresu Tendring v piatok oznámila, že doplňujúce voľby sa uskutočnia 13. augusta. Záujemcovia o kandidatúru musia podať svoje nominácie v termíne od 14. do 17. júla.
Podpredseda Reform UK Richard Tice medzičasom označil správy týkajúce sa Fiony Cottrellovej za „politicky motivovanú očierňovaciu kampaň“ namierenú proti jeho strane.
Na protiimigračnú stranu Reform UK, ktorá už viac ako rok vedie v prieskumoch verejnej mienky pred vládnucou Labouristickou stranou, sa upriamuje zvýšená pozornosť pre viaceré údajne nepriznané finančné dary.
Denník The Times vo štvrtok večer napísal, že londýnska Metropolitná polícia vyšetruje príspevky v celkovej hodnote približne 500.000 libier, ktoré Reform UK poskytla bohatá aristokratka Fiona Cottrellová. Podľa novín tieto dary poskytla pred parlamentnými voľbami v júli 2024, po ktorých sa Farage stal prvýkrát poslancom Dolnej snemovne.
Hovorca Metropolitnej polície uviedol, že vyšetrovanie sa začalo vo februári 2025 na základe podnetu volebnej komisie, ktorá dohliada na voľby a kontroluje financovanie politických strán v Spojenom kráľovstve.
Doteraz boli v rámci vyšetrovania vypočuté dve osoby. Vyšetrovatelia ich upozornili, že ich výpovede môžu byť použité ako dôkaz v trestnom konaní. Polícia zároveň požiadala prokuratúru o predbežné právne stanovisko. Zatiaľ však nikoho nezadržala.
Fiona Cottrellová je matkou 32-ročného podnikateľa v oblasti kryptomien Georgea Cottrella, ktorého v roku 2017 v Spojených štátoch odsúdili za podvod.
Farage už predtým odpovedal na otázky súvisiace s tým, že údajne nepriznal iné dary od Georgea Cottrella. Na tento prípad upozornil denník The Sunday Times.
Líder Reform UK, ktorý v oboch prípadoch odmieta akékoľvek pochybenie, bol zároveň v parlamente preverovaný pre dar vo výške päť miliónov libier od kryptomenového miliardára Christophera Harborna so sídlom v Thajsku.
Toto vyšetrovanie bolo pozastavené po tom, ako Farage v utorok oznámil, že sa vzdáva mandátu poslanca za obvod Clacton na juhovýchode Anglicka, čím vyvolal doplňujúce voľby. Ak v nich funkciu poslanca získa opäť, čo sa všeobecne očakáva, preverovanie sa pravdepodobne obnoví.
Šesťdesiatdvaročný Farage, bývalý maklér s komoditami, označil nadchádzajúce voľby za boj „ľudí proti establišmentu“. Ostatné hlavné politické strany však považujú hlasovanie za politické divadlo a rozhodli sa v ňom nepostaviť vlastných kandidátov.
Najvýraznejším potvrdeným súperom Faragea sa tak stal recesistický kandidát Count Binface (v preklade: Gróf Odpadková hlava), ktorý sa označuje za „medzigalaktického vesmírneho bojovníka“ a je známy kostýmom s hlavou pripomínajúcou odpadkový kôš a dlhým plášťom.
Miestna samospráva okresu Tendring v piatok oznámila, že doplňujúce voľby sa uskutočnia 13. augusta. Záujemcovia o kandidatúru musia podať svoje nominácie v termíne od 14. do 17. júla.
Podpredseda Reform UK Richard Tice medzičasom označil správy týkajúce sa Fiony Cottrellovej za „politicky motivovanú očierňovaciu kampaň“ namierenú proti jeho strane.