V Británii pribudlo podľa vlády najviac nakazených od 12. júla

Londýn 27. augusta (TASR) - Británia zaznamenala vo štvrtok 1522 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najviac od 12. júna. Vyplýva to z najnovších vládnych štatistík, píše britský denník The Guardian.



Deň predtým odhalili 1048 prípadov infekcie.



Spojené kráľovstvo 13. augusta vyradilo viac ako 5000 ľudí zo zoznamu obetí koronavírusu. Zmena bola následkom nového spôsobu evidencie úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.



Podľa nového systému pribudlo vo štvrtok 12 úmrtí. Ide o ľudí, ktorí zomreli do 28 dní po ich prvom pozitívnom teste na koronavírus. Podľa tejto metodiky evidujú v Británii 41.477 úmrtí.



Údaje britských štatistických úradov však hovoria celkovo až o 57.200 úmrtiach. Všetky prípady sa týkajú obetí, ktoré mali v úmrtnom liste ako príčinu smrti uvedené ochorenie COVID-19, priblížil The Guardian.



Z rovnakých štatistík vyplýva, že sa v Británii od vypuknutia pandémie nakazilo 330.368 ľudí.