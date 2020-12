V Británii pribudlo rekordných takmer 56.000 prípadov koronavírusu

Londýn 31. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo za posledných 24 hodín zaznamenalo 55.982 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najvyšší prírastok za deň od začiatku pandémie, informovala vo štvrtok britská spravodajská televízia Sky News.



Predošlý rekordný denný nárast v počte prípadov nákazy (53.135) bol zaznamenaný v utorok. Podľa údajov vlády bolo takisto za uplynulých 24 hodín zaznamenaných ďalších 964 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19, ktorú nový koronavírus spôsobuje.



Británia tak od začiatku pandémie zaznamenala 2.488.780 prípadov nákazy a 73.512 úmrtí. Tieto údaje britskej vlády sa týkajú osôb pozitívne testovaných na koronavírus v období uplynulých 28 dní. Ak by sa vzali do úvahy všetky úmrtia, pri ktorých bolo ochorenie COVID-19 spomenuté na úmrtnom liste, bilancia obetí na životoch by bola vyššia.



Lekárka z anglického úradu pre verejné zdravie Public Health England (PHE) Yvonne Doyleová požiadala svojich spoluobčanov, aby počas silvestrovskej noci zostali doma a zabránili tak šíreniu koronavírusu, informuje Sky News.



Nárast prípadov v Británii z posledných týždňov sa do veľkej miery pripisuje novej, oveľa nákazlivejšej, mutácii koronavírusu, ktorá sa zistila v Spojenom kráľovstve. Jej šírenie podnietilo desiatky krajín k obmedzeniu dopravného spojenia s touto krajinou.