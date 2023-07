V Británii prudko stúpol počet útokov psov na poštových doručovateľov

Londýn 3. júla (TASR) — Vo Veľkej Británii došlo od 1. apríla 2022 do 31. marca 2023 k 1916 útokom psov na poštárky a poštárov. To je o 14 percent viac ako v rovnakom období pred rokom, keď došlo k 1673 útokom. Na každý týždeň tak pripadá v priemere takmer 37 útokov. Oznámila to Kráľovská pošta (Royal Mail), informovala v stredu agentúra PA Media.



Niekoľko "posties", ako v Británii prezývajú poštárov, bolo vážne zranených. Najhoršie dopadla žena, ktorú museli po útoku operovať a bola niekoľko mesiacov práceneschopná. Psa museli utratiť.



Najviac útokov (65) bolo zaznamenaných v okolí mesta Tunbridge Wells ležiaceho na juhovýchode Anglicka. Nasledujú severoírska metropola Belfast s 56 a Sheffield v severnom Anglicku a 50 útokmi.



Takmer polovica nahlásených incidentov (47 percent) sa stala pri vchodových dverách, 27 percent v záhrade alebo na príjazdovej ceste a šesť percent na ulici alebo ceste. Poštári v dôsledku napadnutia psami chýbali v práci celkovo 3014 dní.



Kráľovská pošta preto vyzvala majiteľov psov na podniknutie primeraných krokov k tomu, aby ich miláčikovia nepredstavovali nebezpečenstvo pre okolie. Zároveň upozornila na rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 2020, v ktorom sa uvádza, že majitelia psov alebo tí, ktorí sa o psa starajú, môžu byť stíhaní, ak zvieratá majú voľný prístup k poštovej schránke a spôsobia zranenie doručovateľom.