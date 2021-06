V Británii sa koná prvý hudobný festival od začiatku pandémie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 19. júna (TASR) - Tisíce fanúšikov heavymetalovej hudby v Británii aj v daždi kempujú, spievajú a tancujú typickým štýlom moshing, v ostrovnej krajine sa totiž koná prvý celý hudobný festival od začiatku pandémie koronavírusu. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AP.Trojdňový Download Festival prebieha na pretekárskom okruhu Donington Park v strednom Anglicku a je jedným zo série skúšobných podujatí, aby sa zistilo, či sa masové zhromaždenia môžu obnoviť bez vyvolania ďalšej nákazy koronavírusu.Vstupenky si kúpilo približne 10.000 fanúšikov, teda desatina účastníkov z predpandemického obdobia, a môžu si vypočuť viac ako 40 skupín, vrátane Frank Carter & The Rattlesnakes a Bullet for My Valentine.Všetci prítomní absolvovali pred festivalom testy na ochorenie COVID-19 a počas podujatia nemusia nosiť rúška ani zachovávať sociálny odstup.Usporiadateľ Andy Copping povedal, že na festivale vládne "". Akcia sa bude konať aj v nedeľu, napriek daždivému počasiu. Copping dodal: "Británia zaznamenala takmer 128.000 úmrtí na nákazu koronavírusom, čo je najvyšší počet obetí na životoch v Európe. Vláda odložila plánované zrušenie zvyšných sociálnych a ekonomických obmedzení až na 19. júl, pretože krajina zažíva prudký nárast v prípadoch infekcie, čo spôsobuje vysoko nákazlivý variant koornavírusu delta (indický).