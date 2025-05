V Británii sa koná prvý summit medzi Londýnom a EÚ od brexitu

Londýn 19. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok v Londýne privíta predstaviteľov Európskej únie (EÚ) pri príležitosti prvého summitu Spojeného kráľovstva a EÚ od vystúpenia Británie z bloku. Cieľom je nadviazať bližšie vzťahy päť rokov po brexite, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Očakáva sa, že stretnutie prinesie prvé výsledky „reštartu“ vzťahov, ktoré boli negatívne poznačené brexitom od januára 2020. V sobotu Londýn oznámil, že britský premiér uzavrie dohodu o „posilnenom, do budúcnosti orientovanom partnerstve“ s 27 členskými štátmi EÚ. Dohoda bude podľa neho „dobrá pre naše pracovné miesta, dobrá pre naše účty a dobrá pre naše hranice“.



Pondelkové rozhovory sa budú týkať viacerých otázok vrátane dlhodobých sporov o rybolove či systéme mobility pre mladých ľudí, ale aj obrany či bezpečnosti, píše AFP. Podľa agentúry by rokovania mali priniesť tri kľúčové dokumenty. Jedným by mala byť dohoda o „bezpečnostnom a obrannom partnerstve“, ďalším spoločné vyhlásenie o európskej solidarite a posledným spoločná dohoda o opatreniach na zmiernenie niektorých obchodných prekážok spôsobených brexitom.



„Stále je potrebné vyriešiť niektoré detaily, ale je to celkom pozitívne a dostaneme sa tam... Na britskej strane je skutočná ochota priblížiť sa k EÚ v hospodárskych otázkach,“ uviedol pre AFP anonymný európsky diplomat.



Rozhovory v Londýne sa konajú v čase, keď Británia aj EÚ čelia hrozbe zo strany Ruska a obavám z krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré oslabujú dlhoročnú podporu USA pre obe veľmoci, pripomína AFP.