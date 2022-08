V Británii sa pred súd postavil muž, ktorý chcel kušou zabiť kráľovnú

Londýn 17. augusta (TASR) - Muž, ktorý vlani na Vianoce vnikol na pozemok Windsorského zámku ozbrojený kušou, povedal polícii, že chcel "zabiť kráľovnú". Na súdnom pojednávaní v stredu to uviedla britská prokuratúra, ktorú citovala tlačová agentúra AP.



Jaswant Singh Chail (20) je na základe zákona o vlastizrade obvinený z úmyslu "zraniť Jej Veličenstvo Kráľovnú Alžbetu II. alebo vystrašiť Jej Veličenstvo". Obvinený je aj z vyhrážok zabitím a z držby útočnej zbrane.



Chaila zatkli na pozemku oficiálneho kráľovského vidieckeho sídla, asi 30 kilometrov západne od Londýna 25. decembra 2021, keď sa tam nachádzala aj panovníčka.



Prokuratúra uviedla, že bývalý zamestnanec supermarketu z mesta Southampton v južnom Anglicku mal na sebe kapucňu a masku a niesol nabitú kušu. Dodala tiež, že muž povedal policajtovi: "Som tu, aby som zabil kráľovnú." Potom mu nasadili putá a zatkli ho. Do budov v areáli zámku sa mu nepodarilo preniknúť.



Prokurátorka Kathryn Selbyová uviedla, že zbraň Supersonic X-Bow, ktorú Chail niesol, mala potenciál spôsobiť "vážne alebo smrteľné zranenia". Podľa nej sa Chail chcel pomstiť britskému zriadeniu za to, ako zaobchádza s Indmi, a približne 20 ľuďom poslal video, v ktorom tvrdil, že sa chystá zavraždiť kráľovnú. Chcel sa dostať čo najbližšie ku kráľovskej rodine a tak sa pokúsil vstúpiť do britskej armády, informovala prokuratúra.



Chail sa v stredu objavil na pojednávaní na londýnskom Westminsterskom súde cez videolink z prísne stráženej psychiatrickej nemocnice Broadmoor. Potvrdil svoje meno a miesto pobytu. Zadržiavaný bude až do nasledujúceho súdneho pojednávania 14. septembra. Jeho obvinenia nevychádzajú z "teroristického činu", vysvetlila Selbyová. Obvinenia na základe zákona o vlastizrade sú veľmi zriedkavé, uviedla AP.