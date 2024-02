V Británii sa zvýšili pokuty za zamestnanie nelegálnych migrantov

Londýn 13. februára (TASR) - V Británii sa od utorka výrazne zvýšili pokuty za zamestnanie alebo prenajatie nehnuteľnosti nelegálnym migrantom. Ide o prvé zvýšenie od roku 2014. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pokuta za zamestnanie kohokoľvek, kto na to nemá v Spojenom kráľovstve právo, sa zvýšila z 15.000 na 45.000 libier (z približne 17.600 na 53.000 eur). Pri opakovanom priestupku sa pokuta zvyšuje na 60.000 libier (približne 70.000 eur).



Pokuta za prenájom nehnuteľnosti nelegálnym migrantom sa zvyšuje z 80 na 5000 libier za jedného nájomníka, ktorý býva priamo u prenajímateľa, a z 1000 na 10.000 libier za jedného nájomníka v oddelenej nehnuteľnosti. Pri opakovanom porušení sa pokuta zvyšuje z 500 na 10.000 libier a z 3000 na 20.000 libier.



"Robíme veľké pokroky v našej snahe rozložiť obchodný model pašerákov ľudí. Ale nečestní zamestnávatelia a prenajímatelia, ktorí dobrovoľne umožňujú nelegálnym migrantom pracovať a prenajímajú im svoje nehnuteľnosti, našu snahu podkopávajú. Urážajú tak čestných, tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí hrajú podľa pravidiel," uviedol britský minister pre boj s nelegálnou migráciou Michael Tomlinson.



Dodal, že vlani prišlo do Spojeného kráľovstva v súvislosti s nelegálnou prácou takmer o 70 percent viac ľudí.



Britské ministerstvo vnútra registruje od roku 2018 viac než 6000 pokút pre zamestnávateľov nelegálnych migrantov v celkovej výške 105 miliónov libier. Vlani od januára do novembra pritom uložili pokuty, ktoré predstavujú 26 miliónov z tejto sumy. Pokuty pre prenajímateľov dosiahli v tom istom období výšku 300.000 libier.