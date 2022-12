V Británii sa začal štrajk zamestnancov železníc a ďalších sektorov

Londýn 24. decembra (TASR) - Britské úrady varovali cestujúcich v železničnej doprave, aby sa v sobotu vyhli presunom, ak to nie je "absolútne nevyhnutné". Dôvodom sú štrajky zamestnancov štátnej spoločnosti Network Rail. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice BBC News.



Spoločnosť uviedla, že štrajk jej pracovníkov na Štedrý deň v spore o mzdy bude mať vážny vplyv na služby. Vlaky ukončili jazdu približne o 15.00 h miestneho času (16.00 h SEČ). Členovia odborov začali protestnú akciu o tri hodiny nato.



Štrajk zamestnancov spoločnosti Network Rail, ktorá sa stará o železničný systém Spojeného kráľovstva, bude pokračovať do 27. decembra do 06.00 h miestneho času (07.00 h SEČ).



Štrajky na železniciach sa konajú v čase rozsiahlych protestov v priemysle, keďže zamestnanci v rôznych odvetviach vedú spory o mzdy, pracovné miesta a pracovné podmienky.



Pracovníci požadujú zvýšenie miezd vzhľadom na prudký rast životných nákladov. Tempo rastu cien, známe ako inflácia, dosahuje takmer 11 percent, čo je takmer 40-ročné maximum.



Ďalšie protestné akcie v sobotu zahŕňajú: štrajk viac ako 115.000 zamestnancov Kráľovskej pošty (Royal Mail), štrajk niektorých činiteľov cestnej štátnej spoločnosti National Highways v Londýne a juhovýchodnom Anglicku, ako aj štrajk vodičov autobusov spoločnosti Abellio v Londýne.



Na iných miestach budú počas vianočných sviatkov a začiatkom nového roku na rôznych miestach štrajkovať vodiči sanitiek, zdravotné sestry a skúšajúci v autoškolách.



Britský premiér Rishi Sunak uviedol, že je "smutný" z problémov spôsobených štrajkmi, ale trvá na tom, že v súvislosti s platmi vo verejnom sektore konal "spravodlivo a rozumne".



V piatok začalo štrajkovať aj približne 1000 pracovníkov britskej Pohraničnej stráže (Border Force), a to na letiskách Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff a Glasgow, ako aj v prístave Newhaven.



Zamestnanci Pohraničnej stráže budú s výnimkou 27. decembra štrajkovať do konca roka. Hrozí však, že ak sa nedosiahne nová platová dohoda, štrajky môžu trvať i niekoľko mesiacov.