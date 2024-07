V Británii sa začali parlamentné voľby

Londýn 4. júla (TASR) - Milióny ľudí v celom Spojenom kráľovstve vo štvrtok hlasujú v parlamentných voľbách. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že stredoľavicová Labouristická strana má šancu získať veľkú väčšinu v Dolnej snemovni a zostaviť novú vládu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ), občania Spojeného kráľovstva môžu svoj hlas odovzdať do 22.00 h miestneho času (23.00 SELČ). Úradujúci premiér Rishi Sunak vyzval voličov, aby "zachránili Spojené kráľovstvo" pred labouristickou väčšinou tým, že budú voliť konzervatívcov.



Sunak v stredu predniesol svoj posledný predvolebný prejav. Priznal, že jeho strana je vo voľbách v pozícii outsidera, avšak prisľúbil, že "bude bojovať až do posledného hvizdu".



Líder opozičných labouristov Keir Starmer zas povzbudil voličov, aby si "predstavili Britániu, ktorá sa posúva dopredu spolu s labouristickou vládou". Vyhlásil, že je spokojný s kampaňou a podľa jeho slov je strana pripravená na to, čo príde ďalej.



Briti si vo štvrtok volia 650 poslancov dolnej komory parlamentu v rovnakom počte volebných obvodov. Prieskumy verejnej mienky dlhodobo predpovedajú výrazné víťazstvo Labouristickej strany. V takom prípade by sa vrátila k moci po 14 rokoch v opozícii. Zároveň sa predpokladá mimoriadne slabý výsledok vládnucej Konzervatívnej strany premiéra Rishiho Sunaka.



Podľa priemeru všetkých prieskumov uskutočnených počas siedmich dní do 3. júla mali labouristi 39-percentnú podporu, čo je najmenej od začiatku kampane. Konzervatívci získali v prieskumoch 21 percent. Nasledovala pravicovo-populistická strana (Reform UK) so 16 percentami, centristickí Liberálni demokrati s 11 percentami a Zelení so šiestimi.



Na základe prieskumu agentúry YouGov taktiež zverejneného v stredu by labouristi získali 431 kresiel (o 229 viac než v roku 2019), konzervatívci 102 (pokles o 263) a Liberálni demokrati 72 (nárast o 61).