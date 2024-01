V Británii silný vietor a dážď obmedzili dopravu

Londýn 3. januára (TASR) - Silný vietor a dážď v stredu obmedzil dopravu a prerušil dodávky elektriny pre tisíce domácností v Anglicku a Walese. Úrady vydali stovky varovaní pred záplavami. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Britská environmentálna agentúra vydala v stredu ráno 294 výstrah pred vysokou hrozbou záplav a 341 varovaní s nižším rizikom. Osem výstrah a 32 varovaní pred záplavami vydali aj vo Walese. Meteorológovia nevylučujú lokálne ani mimoriadne silné záplavy.



Distribučné spoločnosti uviedli, že približne 10.000 domácností ostalo v dôsledku nepriaznivého počasia bez elektriny.



Spoločnosť National Highways, zodpovedná za zjazdnosť diaľnic a hlavných ciest v Anglicku uviedla, že pre záplavy uzavrela niekoľko dôležitých ciest a potrvá to až niekoľko hodín, pretože sa očakáva ďalší dážď.



Cestujúcich na obmedzenia v doprave upozorňujú aj vlakové spoločnosti, pretože v dôsledku silného vetra popadali na koľajnice stromy.



Meteorologická služba Met Office informovala, že na ostrove Isle Of Wight na južnom pobreží Anglicka dosiahol v utorok poobede vietor rýchlosť 151 kilometrov za hodinu. V stredu na letisku Exeter v grófstve Devon to bolo 130 kilometrov za hodinu.