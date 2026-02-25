< sekcia Zahraničie
V Británii spustili prevádzku ukrajinskej továrne na výrobu dronov
Zalužnyj zdôraznil, že nejde o presun ťažiska výroby mimo Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 25. februára (TASR) - V Spojenom kráľovstve spustila výrobu prvá ukrajinská továreň na výrobu dronov. V príspevku na sociálnej sieti X to v stredu napísal ukrajinský veľvyslanec v Londýne Valerij Zalužnyj, informuje TASR.
„Ukrajina vedie vojnu v podmienkach neustálych raketových útokov, ničenia infraštruktúry a ohrozenia výrobných kapacít. Spustenie výroby v Spojenom kráľovstve má preto hlbokú strategickú logiku,“ objasnil Zalužnyj na platforme Telegram.
Zdôraznil, že nejde o presun ťažiska výroby mimo Ukrajiny. „Je to rozšírenie našich spoločných kapacít a vytvorenie druhej línie obrany, ktorá zaručí kontinuitu produkcie,“ dodal.
Ako informovala na svojom webe strategická konzultačná spoločnosť UA Consulting, na samotnej Ukrajine pôsobí viac než 500 výrobcov dronov vrátane startupov a firiem, ktoré vyrábajú rôzne typy dronov – od tých najlacnejších až po útočné a prieskumné. Okrem nich sa na Ukrajine začala aj hromadná výroba interceptorových dronov – lacných modelov určených na ničenie nepriateľských dronov, ktoré sa stali kľúčovou súčasťou protivzdušnej obrany.
Domáca výroba dronov je pre Ukrajinu strategicky dôležitá, pretože počas vojny rozpútanej Ruskom čelí častým útokom, ktoré ohrozujú dodávky a výrobnú infraštruktúru, pripomenula spoločnosť. Podľa nej Ukrajina takto môže kompenzovať straty, posilňovať vlastné obranné kapacity a zároveň sa jej otvárajú aj možnosti pre budúci export a technologický rozvoj.
