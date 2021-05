V Británii spustili prvé klinické testy posilňujúcej dávky vakcín

Londýn 19. mája (TASR) - V Británii ako v prvej krajine na svete spustili v stredu prvé klinické testy, ktorých cieľom je zistiť, či podanie tretej dávky protikoronavírusových vakcín dokáže posilniť ochranu pred ochorením COVID-19. Informovali o tom v stredu agentúry Reuters, PA a DPA.



V rámci celonárodnej klinickej štúdie budú vedci skúmať bezpečnosť a efektívnosť tretej dávky siedmich rôznych vakcín, ale aj to, či dokáže predĺžiť získanú imunitu, píše Reuters.



Na klinických testoch by sa malo zúčastniť takmer 3000 dobrovoľníkov. Vedci budú skúmať vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, ktorými sa už v Británii očkuje, i preparáty od firiem Novavax, Johnson & Johnson, Valneva a CureVac. Podané budú ľuďom, ktorí už dostali dve dávky vakcín od AstraZenecy alebo Pfizeru. Prvé výsledky klinickej štúdie by mali byť dostupné v septembri. Klinické testovanie bude prebiehať na 18 miestach po celej Británii rozdelených do troch skupín, pričom každá skupina bude testovať inú sadu vakcín.



Ako uvádza DPA, pri troch z týchto očkovacích látok budú vedci skúmať aj účinok polovičnej tretej dávky, pričom aj v tomto prípade očakávajú dostatočnú imunitnú odpoveď. Vďaka tomu získajú informácie, či sú po aplikácii menšej dávky vedľajšie účinky miernejšie. To môže poskytnúť užitočné informácie najmä krajinám, ktoré bojujú s nedostatkom vakcín.



Británia už skôr avizovala, že plánuje preočkovanie obyvateľstva treťou dávkou vakcíny, aby sa predĺžila účinnosť tých očkovacích látok proti chorobe COVID-19, ktorými už boli zaočkovaní. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock uviedol, že údaje z tejto prvej klinickej štúdie svojho druhu pomôžu s plánovaním preočkovacej kampane, plánovanej ešte v tomto roku.



Poprední výrobcovia vakcín i niektorí politici naznačujú, že v budúcnosti bude potrebné očkovanie treťou dávkou alebo aj každoročné preočkovanie proti covidu. Niektorí experti však upozorňujú, že o potrebe takéhoto opakovaného očkovania nie je dostatok dôkazov.