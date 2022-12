V Británii štrajkujú vodiči sanitiek, vláda vyzýva ľudí na opatrnosť

Londýn 21. decembra (TASR) — Tisíce vodičov vozidiel záchrannej služby v Británii vstúpili v stredu do 24-hodinového štrajku. Vláda preto vyzvala ľudí, aby si dávali mimoriadny pozor a neriskovali, že by museli volať sanitku napríklad pre úraz. TASR o tom informuje na základe správy AP, podľa ktorej ide o najväčší štrajk tohto druhu v Británii za ostatné tri desaťročia.



Prácu na jeden deň po celom Anglicku a Walese prerušili tisíce záchranárov, členov posádok sanitiek a operátorov núdzových liniek. Britská vláda aj odbory sa v tejto súvislosti navzájom obviňujú z ohrozovania ľudských životov.



Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo obyvateľov, aby sa počas trvania štrajku radšej vyhýbali hraniu kontaktných športov či nadmernému pitiu a cestovali autom len v nevyhnutných prípadoch.



Odborári prisľúbili, že záchranné vozidlá budú aj počas štrajku zasahovať v prípade život ohrozujúcich stavov. Podľa úradov však nemožno zaručiť, že sanitka skutočne príde ku každému, kto to bude potrebovať.



"(Záchranný) systém bude dnes pod veľmi silným tlakom. Obraciame sa preto na verejnosť, aby sa pri svojich aktivitách riadia zdravým rozumom," povedal v televízii Sky News britský minister zdravotníctva Steve Barclay.



Predstaviteľ verejného zdravotníctva Stephen Powis konkrétne apeloval na účastníkov tradičných predvianočných večierkov, aby nekonzumovali alkoholické nápoje v takej miere, že by potrebovali urgentnú zdravotnícku pomoc a nemocničné ošetrenie.



Britskí zdravotníci a ďalší pracovníci verejného sektora prostredníctvom série štrajkov požadujú výrazné zvýšenie platov s ohľadom na vysokú infláciu. Vláda sa ale obáva, že by požadovaný dvojciferný nárast platov prispel k zrýchleniu tempa inflácie.



Vodiči sanitiek sú odhodlaní v prípade nesplnenia svojich požiadaviek opäť štrajkovať 28. decembra. Podľa prieskumov verejnej mienky majú požiadavky zdravotníkov a ďalších štrajkujúcich veľkú podporu verejnosti.