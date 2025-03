Zdrogoval a znásilnil desať žien: Obvinili čínskeho doktoranda

Nedatovaná fotografia Zhenhao Zou, ktorú vydala mestská polícia. Foto: TASR/AP

Londýn 5. marca (TASR) - Porota britského súdu v stredu uznala 28-ročného čínskeho doktoranda Cou Čen-chaa za vinného zo zdrogovania a znásilnenia desiatich žien. Trestných činov sa mal dopustiť v rokoch 2019 až 2024. Polícii sa doteraz podarilo identifikovať len dve z obetí, obáva sa však, že by ich mohlo byť viac než 50. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.Študenta inžinierstva, ktorý si robí doktorát na University College London, porota korunného súdu v Londýne po 18-hodinovej porade uznala za vinného v celkovo 28 bodoch obžaloby - okrem 11 prípadov znásilnenia na desiatich ženách, z toho troch v Londýne a siedmich v Číne, sa dopustil aj nezákonného uväznenia, prechovávania extrémnej pornografie, voyeurizmu a držby drogy s úmyslom spáchať sexuálny trestný čin.Svoje obete si pozýval k sebe domov, aby ich mohol zdrogovať a napadnúť. Zoznamoval sa s nimi v spoločnosti alebo prostredníctvom na to určených aplikácií. Väčšinu útokov si natáčal na videá, ktoré poslúžili ako kľúčové dôkazy na súde. Na záberoch, ktoré si ponechával ako "suveníry", sú jeho obete v bezvedomí alebo omámené drogami, ktoré im podal.Väčšinu z obetí zatiaľ úrady neidentifikovali. Detektívi však získali ďalšie videozáznamy, podľa ktorých sa domnievajú, že spáchal ďalších 50 útokov. Polovica zo znásilnení sa podľa nich odohrala v Británii a jeho obeťami boli mladé ženy čínskeho pôvodu.Do Británie Cou prvýkrát prišiel študovať v roku 2017 na univerzite v Belfaste. O dva roky neskôr sa presťahoval do Londýna. Na súde v stredu pri čítaní verdiktu poroty neprejavil žiadnu viditeľnú reakciu. Svoje výpovede počas súdneho procesu priebežne menil.Prokurátorka Catherine Farrellyová povedala, že Cou "vystupuje ako inteligentný a šarmantný mladý muž", ale je "aj vytrvalý sexuálny predátor, voyeur a násilník". Sudkyňa Rosina Cottageová usvedčeného varovala, že po vynesení rozsudku 19. júna mu hrozí "veľmi dlhý" trest odňatia slobody.