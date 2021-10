V Británii uvažujú o lekárskych predpisoch na elektronické cigarety

Londýn 29. októbra (TASR) - Britská Národná zdravotnícka služba (NHS) by mohla čoskoro fajčiarom začať predpisovať elektronické cigarety, oznámilo v piatok ministerstvo zdravotníctva, ktoré cituje agentúra AFP.



Správa prichádza v čase rastúcich obáv medzinárodného spoločenstva z účinkov elektronických cigariet a ich popularity medzi mladými ľuďmi, pripomína AFP.



Britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) medzitým vydal nové smernice, ktoré podľa rezortu zdravotníctva "pripravujú cestu pre zdravotnícky schválené elektronické cigarety a podobné produkty, ktoré môžu byť predpísane fajčiarom tabaku, ktorí chcú prestať fajčiť".



Výrobcovia týchto zariadení, ktoré vytvárajú jemnú paru podobnú dymu zahriatím kvapalnej náplne, by v prípade realizácie tohto plánu mohli v budúcnosti požiadať o schválenie svojho produktu tak ako výrobcovia liekov.



"E-cigarety obsahujú nikotín a nie sú bez rizika, ale odborné posudky zo Spojeného kráľovstva a USA jasne ukázali, že regulované elektronické cigarety sú menej škodlivé ako fajčenie," priblížilo ministerstvo.



V Anglicku fajčí podľa vlády viac ako šesť miliónov ľudí, pričom omnoho viac ľudí fajčí v chudobnejších regiónoch. V roku 2019 spôsobila táto drogová závislosť v Anglicku viac než 64.000 úmrtí.



Predpisované elektronické cigarety by mohli obsahovať viac nikotínu ako tie schválené pre voľný predaj, priblížil regulačný orgán MRHA.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však ešte v júli upozornila, že elektronické cigarety a podobné zariadenia sú zdraviu nebezpečné a musia byť regulované tak, aby v zárodkoch potlačili taktiku tabakového priemyslu pri získavaní nových, najmä mladých zákazníkov.



"Nikotín je vysoko návykový. Elektronické systémy na podávanie nikotínu (ENDS) sú škodlivé a musia byť lepšie regulované," apeloval vtedy generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



V rokoch 2019 a 2020 v USA zomrelo 68 ľudí v dôsledku akútnej pľúcnej choroby, ktorú spôsobili chemikálie obsiahnuté v elektronických cigaretách z čierneho trhu. Tieto udalosti podnietili vládu vo Washingtone, aby prijala legislatívne opatrenia zamerané na zníženie miery fajčenia elektronických cigariet medzi mladými ľuďmi.