V Británii uviedli do obehu libry s podobizňou kráľa Karola III.

Londýn 5. júna (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England) uviedla v stredu do obehu nové bankovky s portrétom kráľa Karola III. Tieto platidlá postupne nahradia tie súčasné s portrétom kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela v septembri 2022, uvádza TASR.



Táto zámena bude zrejme pomalá - staršie bankovky sa totiž tak skoro neopotrebujú, pretože sú vyrobené z pružného plastu, informovala britská stanica BBC.



Karol III. je len druhým britským panovníkom, ktorého portrét sa objavil na bankovkách. K tejto praxi sa totiž prikročilo až v roku 1960, keď už Alžbeta II. vládla osem rokov. Aj vzhľadom na tento fakt guvernér Bank of England Andrew Bailey označil uvedenie nových bankoviek do obehu za historický okamih, pričom pripomenul, že portrét panovníka na britských bankovkách sa mení prvýkrát.



Portréty na rube bankoviek zostávajú nezmenené: Winston Churchill na päťlibrovej bankovke, spisovateľka Jane Austenová na desaťlibrovke, maliar Joseph Turner na dvadsaťlibrovej bankovke a matematik Alan Turing na bankovke v hodnote 50 libier.



Viaceré banky v Škótsku a Severnom Írsku po dohode s Bank of England vydávajú vlastné škótske a írske libry, pričom na ich bankovkách sa neobjavuje ani panovník, ani títo slávni Angličania.



Portrét britského panovníka na bankovkách pochádza z fotografie z roku 2013.



Kráľ Karol dostal v apríli do daru sadu nových bankoviek s najnižšími sériovými číslami, čo je vyhľadávaný zberateľský artikel.