V Británii už počet obetí koronavírusu presiahol 60-tisíc

Londýn 3. decembra (TASR) - Počas pandémie nového koronavírusu už v Británii v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo viac ako 60.000 ľudí. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila tamojšia vláda, píše denník The Guardian.



Za 24 hodín pribudlo v Británii 414 potvrdených úmrtí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 60.113. Za uplynulých sedem dní pritom stúpol počet obetí na životoch celkovo o 3085, čo predstavuje päťpercentný pokles v porovnaní so štatistikami z týždňa predtým.



Koronavírus sa však mimo oficiálnych dát vlády spomína podľa údajov štatistických úradov v úmrtných listoch až približne 76.000 ľudí. Do tohto čísla sú zarátané aj dodatočne hlásené úmrtia za posledné dni, uvádza stanica Sky News.



Vo štvrtok hlásila Británia 14.879 nových prípadov nákazy. Za predošlý týždeň tak celkovo pribudlo 100.857 novoinfikovaných - ide o 17-percentný pokles oproti predchádzajúcim siedmim dňom. Od začiatku pandémie bolo v krajine pozitívne testovaných 1.674.134 osôb.