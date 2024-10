V Británii varujú pred ďalšími ruskými taktikami kybernetických útokov

Londýn 11. októbra (TASR) – Britské Národné centrum kybernetickej bezpečnosti (NCSC) vydalo varovanie pre vládne úrady, technologické firmy a finančné inštitúcie, aby ich ochránilo pred ruskými štátom podporovanými hackermi. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



NCSC vytvorilo varovanie, ktoré popisuje najnovšie taktiky ruskej zahraničnej informačnej služby SVR, sa podieľali aj americké bezpečnostné agentúry. Rusko popísané taktiky využíva na zber potenciálne cenných informácií využiteľných v budúcnosti.



Centrum varuje pred masívnym využívaním kybernetických zraniteľností zo strany SVR. Ruskí hackeri majú dva typy cieľov.



Prvým sú "zámerné ciele". Do tejto kategórie patria vládne a diplomatické úrady, think-tanky, technologické firmy a finančné inštitúcie.



Druhým typom sú "príležitostné ciele", na ktoré SVR cieli po skenovaní siete a vyhľadaní využiteľných zraniteľných miest. Ak SVR niektorý z cieľov úspešne napadne, je pravdepodobné, že útoky sa budú opakovať, tvrdí NCSC.



Centrum zároveň vyzýva všetky organizácie, ktoré majú podozrenie, že sa stali cieľom útoku popísaného vo varovaní, aby mu to nahlásili.



"Ruskí kybernetickí aktéri majú záujem prenikať do systémov v rôznych oblastiach, ktoré nepoužívajú bezpečnostné záplaty, a sú v tom veľmi zdatní. Úspešné prieniky dokážu využiť na dosiahnutie svojich cieľov. Všetky organizácie by preto mali posilniť svoje kybernetické zabezpečenie, riadiť sa radami uvedenými vo varovaní a čo najskôr nasadiť bezpečnostné záplaty a aktualizácie softvéru," uvádza riaditeľ prevádzky NCSC Paul Chichester.