V Británii vycvičia psy na detekciu COVID-19 u ľudí na letiskách

Londýn 22. apríla (TASR) - V Spojenom kráľovstve začali cvičiť psy, ktoré budú schopné čuchom zistiť u ľudí prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-12. Tieto psy majú kontrolovať osoby prichádzajúce na letiská v Británii. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica Sky News.



Psy by mali byť vycvičené približne za šesť až osem týždňov. Odborníci sú presvedčení, že psy rozpoznajú osoby prichádzajúce do Spojeného kráľovstva, ktoré nebudú vykazovať známky choroby. Podobne postupovali aj v minulosti, keď psy vycvičili na zisťovanie rakoviny, malárie alebo Parkinsonovej choroby.



"Vieme, že podobné choroby dýchacích ciest ako napríklad COVID-19 menia náš telesný pach. Existuje veľmi vysoká pravdepodobnosť, že ho psy budú vedieť detegovať. Tento nový diagnostický nástroj by mohol mať v krátkom čase, ale najmä v nasledujúcich mesiacoch, zásadný vplyv na riešenie ochorenia COVID-19," povedal profesor James Logan z katedry hygieny a tropickej medicíny Londýnskej univerzity.